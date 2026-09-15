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Sta per entrare nel vivo una nuova perturbazione, che spezzerà l’anticiclone con meteo in peggioramento a partire dal Nord Italia. Ci attende quindi una nuova batosta per l’estate, dopo il tentativo dell’anticiclone di tornare sui suoi passi e mettere radici sul Mediterraneo. Il fronte perturbato scivolerà lentamente verso il Centro-Sud, con rovesci, temporali e temperature in calo. A sostegno della perturbazione avremo una circolazione depressionaria che, pur non così strutturata, farà sentire i suoi effetti sino agli ultimi giorni della settimana.

Le correnti nord-atlantiche non faticheranno a scalzare l’anticiclone per affondare sul Mediterraneo, con una saccatura in discesa dal Nord Europa pronta a coinvolgere in pieno il nostro Paese. Il peggioramento entrerà nel vivo già nel corso di Mercoledì 16, con piogge e temporali a partire dalla Alpi, ma in rapida estensione serale verso le pianure. La giornata peggiore sarà quella di Giovedì 17, quando i temporali interesseranno più diffusamente non solo il Nord, ma anche parte delle regioni centrali. I fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi, accompagnati anche da episodi di grandine e localmente associati a nubifragi.

Oltre al maltempo, le temperature caleranno in modo vistoso a partire dal Nord, dove si perderanno fino a 6/8 gradi sulle aree più colpite dal maltempo. Il Meridione resterà in attesa e qui la colonnina di mercurio potrebbe localmente risalire, almeno sino alla giornata di Giovedì. Tutto cambierà in seguito e veniamo quindi a quello che capiterà nel weekend. Tra Venerdì 18 e Sabato 19 Settembre il maltempo si localizzerà tra il Centro ed il Sud, con rovesci e temporali intermittenti. Non mancheranno rovesci qua e là anche sulle regioni settentrionali, soprattutto nelle ore più calde diurne.

Weekend con atmosfera irrequieta, poi ritorna l’anticiclone

La fase instabile molto vivace condizionerà quindi il weekend almeno su parte d’Italia. Solo il Nord inizierà a risentire della nuova distensione dell’anticiclone, pronto a regalare nuovi scorci di tarda estate nella terza decade di settembre. Il vortice nel weekend si posizionerà sulle regioni meridionali. Nel dettaglio, per la giornata di Sabato 19 Settembre piogge sparse e temporali indugeranno a macchia di leopardo su tutto il Centro-Sud. Qualche residua pioggia si attarderà anche al Nord, con possibili piovaschi residui sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, ma in rapida attenuazione. Laddove ci saranno delle schiarite, le temperature inizieranno a mostrare cenni di risalita.

Ci sono buone notizie per la giornata di Domenica 20, con l’instabilità che risulterà più circoscritta al Sud, specie tra Calabria e Sicilia. Sulle regioni centro-settentrionali il sole tornerà a prevalere, a parte addensamenti più presenti sulle regioni adriatiche e zone montuose, ma con fenomeni assenti o a carattere breve e locale. Saranno questi gli ultimi strascichi d’instabilità, in attesa che l’anticiclone si affermi in modo più forte.

Le tendenze per l’inizio della prossima settimana appaiono orientate ad un ritorno del bel tempo, con l’anticiclone che parrebbe intenzionato a durare. Le perturbazioni resteranno lontane ed è da valutare, nel corso della settimana, solo un’eventuale interferenza d’aria più fresca dai Balcani verso le regioni adriatiche ed il Sud, in un contesto meteo comunque asciutto.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.