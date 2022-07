La super fiammata africana non ha deluso le attese sull’Europa Occidentale, dove si è vissuto un evento meteo di portata storica dalla Francia al Regno Unito. Londra ha effettivamente sfondato il muro dei 40 gradi raggiungendo la soglia di +40,2°C.

La località più calda, in Inghilterra, è stata Coningsby, con +40,3°C. Ricordiamo che i 40 gradi non erano mai stati avvicinati nel Regno Unito, il vecchio record nazionale era quello di Cambridge, stabilito nella recente Estate 2019, con il valore di +38,7°C.

Oltre a Londra, anche la capitale Parigi ha raggiuto per la terza volta nella sua storia un valore di almeno 40 gradi. Il termometro si è fermato a +40,5°C a Montsouris ed è il secondo dato più alto in assoluto dopo i +42,6°C misurati il 25 luglio 2019. Prima di questi due eventi, i 40 gradi erano stati raggiunti solamente nel luglio del 1947.

Ora il caldo si appresta a fare la voce grossa anche sull’Italia. Non che negli ultimi giorni non abbia fatto caldo, nonostante la Penisola sia rimasta ai margini della bolla rovente dell’Ovest Europa. Sono stati registrati in questi giorni dei nuovi record di caldo mensili a Pisa e all’aeroporto di Genova.

Le temperature schizzeranno verso l’alto nella seconda parte della settimana e ci attende un weekend di fuoco sull’intero Stivale, con anomalie più accentuate al Centro-Nord. Il picco di calura, con punte superiori ai 40 gradi, dovrebbe aversi tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana.

Stima temperature massime fino al 26 luglio 2022, i capoluoghi più caldi

Olbia 42°C

Vercelli, Mantova, Foggia, Pavia, Modena, Bologna, Asti, Cremona, Reggio nell’Emilia, Terni 41°C

Piacenza, Novara, Benevento, Ferrara, Lodi, Alessandria, Torino, Parma, Sanluri, Vicenza, Milano 40°C

Ci sono tutte le potenzialità per raggiungere dei record storici, ma vedremo passo passo. Solo fra circa una settimana la calura potrebbe smorzarsi, forse solo sul Nord Italia. Tra l’altro potrebbe trattarsi solo di una tregua.

Considerando il caldo eccezionale atteso, luglio chiuderà in assoluto fra i più caldi di sempre, se non il più caldo battendo quello del 2015. A questo punto l’Estate 2022 fino a questo momento è davvero molto vicina ai livelli del 2003.

Tutto dipenderà da agosto. Le proiezioni meteo indicano un mese ancora molto caldo e probabilmente sarà così. Onestamente non pensiamo che lo strapotere dell’anticiclone africano possa mantenersi così potente come stiamo vedendo a luglio.

Prima o poi ci potrà essere qualche strappo, magari verso Ferragosto o giù di lì. Se questo accadesse, non è esclusa una crisi estiva importante. Troppo il calore accumulato dalle terre e dai mari per pensare che il tutto avvenga in modo indolore. Sono solo ipotesi, ma l’anticiclone africano non può durare all’infinito.