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Nonostante il caldo non faccia più soffrire come accadeva sino ad una settimana fa, il meteo resta ancora di stampo estivo. Le temperature non salgono più su livelli eccessivi, ma sicuramente la bella stagione non è ancora terminata. Altri sprazzi di clima tardo estivo ci attendono in questa seconda parte di settembre, ma prima dovremo fare i conti con una nuova flessione termica legata all’ingresso di una perturbazione. L’atmosfera appare quindi nettamente più dinamica, con l’anticiclone che non riesce più ad opporsi in pieno all’ingresso delle perturbazioni. In linea generale, l’autunno non appare ancora intenzionato a sfondare, almeno a breve.

Oggi, mercoledì 16 Settembre, è l’ultimo giorno di temperature diffusamente sopra media. Sono però già in atto le prime flessioni nei valori diurni sulle Alpi e al Nord-Ovest. Sarà una giornata dal sapore nettamente estivo un po’ ovunque e anche sulle pianure del Nord si potranno toccare picchi di 29-30 gradi, prima del peggioramento atteso dalla sera. Le temperature più elevate sono però attese sulle regioni del versante tirrenico, zone interne della Puglia e della Sardegna con isolate punte fino a 32-33 gradi. C’è da segnalare in particolare un rialzo termico al Meridione, dato che va a ridimensionarsi l’instabilità dei giorni scorsi legata al vortice ciclonico in allontanamento sul Mediterraneo Orientale.

La flessione termica entrerà nel vivo Giovedì 17 Settembre. L’ingresso di una perturbazione porterà un’inversione di marcia, dato che il fronte sarà seguito dall’afflusso di aria più fresca nord-atlantica. Le temperature si abbasseranno anche di 4-5 gradi, specie sulle zone che maggiormente risentiranno del peggioramento. Il calo termico si manifesterà in particolare sul Nord, specie sul Triveneto, e sulle regioni del medio-alto versante tirrenico. Sul resto d’Italia farà invece ancora caldo, tanto che si potranno avere ulteriori locali aumenti al Sud con punte di 33 gradi sulla Puglia e sulla Calabria. Sul finire della settimana la circolazione fresca ed instabile si porterà verso il Sud dove insisterà un po’ più a lungo.

Ritorno dell’Anticiclone e di temperature sopra media la prossima settimana

Una lacuna ciclonica mediterranea sembra influenzare maggiormente le due Isole Maggiori nel weekend, ma il calo termico sarà comunque di poco conto con temperature che al più si riporteranno su valori vicini alle medie. I contrasti con il mare ancora al caldo esalteranno l’instabilità atmosferica. Cosa succederà in seguito? L’anticiclone sembra tornare protagonista e tenderà di nuovo ad espandersi sull’Italia. Chi immaginava un autunno ormai pronto ad entrare nel vivo dovrà invece attendere. Non mancheranno nuovi intermezzi di sole e caldo tardivo di stampo tardo estivo, ma in un ambito meteo settembrino ormai tipico del periodo.

Nella prossima settimana l’anticiclone sembra volersi radicare e sbarrare la strada alle perturbazioni, costringendo l’autunno a stare ancora in stand-by. Non s’intravede alcuna svolta così vicina e le piogge dovranno attendere. Il meteo dell’ultima parte di Settembre e d’inizio Ottobre potrebbe vedere temperature in genere superiori alla norma, ma c’è poco da restare sorpresi.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.