Non ci sono buone notizie nemmeno oggi, questa Estate così calda e anomala potrebbe durare ancora parecchio tempo. La tendenza meteo climatica per Agosto appare improntata dal costante rischio dell’invasione di masse d’aria roventi dall’Africa, in senso all’anticiclone africano. Insomma, ancora temperature sopra la media sono probabili nelle prossime due settimane.

Se in una prima fase avremo il transito di masse d’aria instabili che porteranno temporali al Nord Italia e i rilievi appenninici, in temporanea estensione al settore adriatico, in seguito torneremo ad avere una nuova espansione dell’anticiclone africano. E con esso, un aumento della temperatura anche severo. Infatti, temporali si verificheranno nella giornata di venerdì, con il transito di un’area temporalesca. Ma successivamente anticiclone africano tenderà nuovamente ad emergere piuttosto aggressivo.

Però, l’instabilità atmosferica sfocerà in altri temporali al Nord Italia, e forse anche più a sud, ancora una volta, in un contesto di temperature molto elevate. Ciò favorirà altre grandinate e tempeste elettriche. Nel frattempo, i mari continueranno ad aumentare la loro temperatura, con valori ormai tropicali.

Ormai tutti i modelli matematici prospettano nuovi picchi di temperatura verso i 38-40°C anche nel Nord Italia, e superiori nella Penisola, la Sardegna e la Sicilia. E come ci aspettavamo, anche nella prima decade di Agosto avremo poca pioggia, proseguendo con il pesante deficit pluviometrico che per effetto le alte temperature aggraverà ancora la situazione siccità.

Ora come ora, durante la prima decade di Agosto aumentano le possibilità di avere una forte ondata di caldo, con temperature diffusamente sopra la media.

Sul ritorno della pioggia, come si discute da qualche settimana, la prima parte di agosto non sarà piovosa, mentre nel dopo Ferragosto la situazione potrebbe evolvere verso un ampio cambiamento di circolazione atmosferica, con una espansione delle basse pressioni sub-polari, e la conseguente invasione verso l’Italia della loro influenza, che abbatterebbero la furia dell’anticiclone africano soprattutto nelle regioni settentrionali.

La temperatura di agosto viene indicata pesantemente sopra la media, e su ciò ci sarà parecchio da ragionare.

Insomma, il meteo estivo 2022 proseguirà decisamente caldo.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.