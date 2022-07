Fa caldo, troppo caldo, le condizioni meteo in Italia sono influenzate da un’ondata di calore che non sembrerebbe placarsi. Ma ci sono delle novità. Ormai, da giorni e giorni, si raggiungono picchi di temperatura di rilevanza storica. Il caldo torrido è divenuto afoso e viceversa, e ogni paragone con il clima dei Tropici è più che valido. Uscire per strada di giorno diventa pericoloso per la salute, e ancor più lo è per chi lavora sotto il sole. E in merito a questo, sono necessarie leggi che impongano il divieto di lavorare con queste temperature.

Non abbiamo solo il caldo, l’Italia è interessata da una forte siccità soprattutto nel settore centro settentrionale. La calura estrema peggiora gli effetti della siccità. I grandi fiumi sono ridotti ad una portata scarsissima, e molti torrenti ormai sono in secca. E i temporali che ogni tanto si mostrano, sono poco produttivi di pioggia, troppo sparsi nel territorio e nel tempo con cui si presentano. L’acqua della pioggia evapora in poche ore.

Da mesi addietro era stata annunciata una precoce Estate, con caldo e lunghi periodi particolarmente avari di pioggia. Ma spesso non viene dato il giusto merito alle proprietà di prevenzione climatica delle previsioni stagionali.

Per ora, dopo un inizio di stagione rovente, la calura è stata meno rilevante al Sud Italia e la Sicilia, ma la temperatura è in aumento anche qui, e c’è il rischio che persista intensa per tutto agosto.

In Italia c’è un’attesa disperata per la pioggia. Tutti hanno compreso quanto sia necessario che torni a piovere per ridurre gli effetti della nefasta siccità. E si esulta per le prime gocce di pioggia.

Nell’area alpina e prealpina, dove in questo periodo dell’anno dovrebbe piovere più che altrove, con le alte temperature e il caldo, c’è il rischio che i prati ingialliscano in piena Estate, il che sarebbe probabilmente un evento inedito da sempre. Ma pioverà, si spera, come prospettato dalla proiezione dei modelli matematici di previsione.

Ancora una volta, con l’ausilio delle ultime informazioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e di quello americano del NCEP verificheremo le linee di tendenza per tracciare quando potrebbe piovere, ma anche quando inizieranno a scendere le temperature, in quanto così elevate riducono l’efficacia della pioggia prevista.

Il NOAA, nella sua periodica analisi indica che La Niña, un indice che influenza il clima mondiale, persisterà anche in Autunno e nell’Inverno dell’Emisfero settentrionale. La Niña di solito favorisce inverni più freddi e nevosi in Europa, ma questa volta ci sono caldo e siccità in amplissime aree del nostro Emisfero, ed in Europa l’Inverno è stato asciutto e molto mite. Eppure, La Niña sostiene picchi di gelo e neve nell’Emisfero meridionale dove è Inverno. Ma anche da quelle parti ci sono dei record di temperatura invernale che toccano valori estivi, come è il caso del Paraguay.

La siccità che interessa l’Europa è originata soprattutto da un’altra anomalia derivante dalla posizione dell’Anticiclone delle Azzorre, che sta causando un’alterazione della Corrente a Getto che trasporta le perturbazioni verso l’Europa, le quali si dirigono verso l’Artico, per scendere verso la Russia europea, lasciando il Vecchio Continente in deficit pluviometrico.

Fintanto che la Corrente a Getto sarà deviata dall’Anticiclone delle Azzorre, in Europa non si ristabilirà un regime pluviometrico normale.

Le previsioni climatiche sino a 46 giorni di validità del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e di quelle americane del NCEP propongono un abbassamento del flusso perturbato oceanico, con però piovosità deficitaria in gran parte dell’Europa centrale e la Francia, ma che si dirigerà verso il Nord Italia.

Le piogge riprenderanno a cadere sulla regione alpina, prealpina e soprattutto le pianure del Nord Italia, via via sempre più copiose, soprattutto in Agosto. Ma già in questa settimana ci saranno piogge e temporali.

Però, il prossimo mese potrebbe non piovere secondo la media

Le previsioni stagionali indicano che a Settembre persisterà il deficit pluviometrico, ma con l’avvento di temporali marittimi. Questi si attiveranno nel Mediterraneo centrale e occidentale e potrebbero raggiungere le coste.

MAPPE NEL FONDO PAGINA

A Ottobre, le proiezioni stagionali prospettano piogge oltre la media per le regioni tirreniche, nella media in Sardegna e nel Nord Ovest italiano.

A Novembre viene proposto un diffuso incremento delle piogge, con intensità sopra media in quasi tutta l’Italia. In Dicembre si potrebbe avere una diminuzione della piovosità al Nord Italia, mentre pioverà oltre la media nella Penisola, la Sardegna e la Sicilia.

In sintesi: le piogge sono attese in Agosto al Nord Italia e Appennino, parte delle regioni dell’Adriatico. Mentre un periodo ideale per avere un importante diminuzione della siccità dovrebbe essere ottobre, novembre e dicembre, quando, ipoteticamente, dovrebbe concludersi la siccità estrema nel Nord Italia.

Per altro, vengono indicate nevicate abbondanti sulle Alpi.

Ovviamente, trattandosi di linee di tendenza meteo climatiche, quindi stagionali, dovrete considerare quanto riportato, come una traccia di probabilità del clima che avremo, e non come previsioni meteo puntuali. Quindi, il tutto sarà oggetto di conferma.

MAPPE PUBBLICHE aggiornate al 1° Luglio.

Queste differiscono ampiamente rispetto a quelle che abbiamo consultato per la stesura dell’articolo meteo climatico. Tuttavia, offrono una visione d’insieme che imposta il ritorno della piovosità in Italia.