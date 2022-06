maUn cambiamento meteo, seppur parziale, è in atto. L’anticiclone africano cede spazio a correnti più umide sud-occidentali che trasportano un fronte perturbato più organizzato in arrivo dall’Europa Occidentale. Le condizioni atmosferiche sono in peggioramento a partire dai settori alpini.

Rovesci e temporali, anche di forte intensità, coinvolgeranno la cerchia alpina, ma non mancheranno sconfinamenti in alcune parti della Val Padana. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di venerdì 24 giugno, allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e settori di Piemonte e Trentino Alto Adige.

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Liguria di Levante, Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino, Alto Adige, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni localmente intensi in particolare sulla Lombardia settentrionale;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, ad eccezione dell’Emilia Romagna orientale, e su alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per la giornata di Venerdì 24 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Temperature: massime in sensibile diminuzione su settori alpini e Sardegna; valori elevati su Pianura Padana e zone interne del Centro, localmente molto elevati al Meridione.

Per ulteriori informazioni e conoscere le zone e i livelli d’allerta del territorio, potrete visitare la pagina delle criticità della Protezione Civile.