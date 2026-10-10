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La giornata di domenica 11 ottobre si aprirà con una situazione meteorologica ancora piuttosto diversa da una zona all’altra dell’Italia. Il vortice ciclonico che sta raggiungendo le regioni meridionali continuerà infatti a far sentire i suoi effetti su una parte della Penisola, mantenendo condizioni propizie a piogge e qualche temporale. Non sarà quindi una domenica ovunque soleggiata, ma nemmeno una giornata di maltempo generalizzato: accanto ai settori ancora interessati dall’instabilità, ci saranno molte aree dove il tempo resterà asciutto e consentirà di trascorrere qualche ora all’aperto.

A fare la differenza sarà soprattutto la posizione del vortice, che inizialmente coinvolgerà alcuni tratti del versante adriatico e del Sud, per poi allontanarsi gradualmente verso est. Il quadro sarà dunque in evoluzione e, in diverse località, il pomeriggio potrà presentarsi migliore rispetto alle prime ore del mattino. Sul resto del Paese, invece, bisognerà aspettarsi un’alternanza tra annuvolamenti e schiarite, senza che il passaggio delle nubi si traduca necessariamente in precipitazioni. Una domenica dal volto autunnale, insomma, ma con spazio anche per pause più luminose e tranquille.

Al mattino ombrello a portata di mano su parte del Centro-Sud

La fase più instabile della giornata è prevista soprattutto nella prima parte della mattinata. Rovesci e qualche temporale potranno interessare alcuni settori dell’Adriatico centrale, con fenomeni possibili tra Molise e Puglia. Altri nuclei di precipitazione coinvolgeranno i distretti tirrenici della Calabria e il nord della Sicilia, dove il cielo potrà mantenersi grigio e il tempo risultare a tratti perturbato.

In queste zone, chi ha in programma una passeggiata o uno spostamento nelle prime ore della domenica dovrà tenere conto della possibilità di incontrare pioggia, pur con differenze anche tra località relativamente vicine. Qualche isolato piovasco non sarà da escludere nemmeno sul Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi e sempre nella prima parte del giorno. Per il resto del Nord e su buona parte del Centro, il quadro sarà decisamente più tranquillo: le nubi potranno affacciarsi a più riprese, ma prevarranno condizioni generalmente asciutte.

Non bisognerà dunque interpretare ogni annuvolamento come il segnale di un peggioramento imminente: in molti casi si tratterà semplicemente di una variabilità moderata, con il sole pronto a riaffacciarsi tra una fase nuvolosa e l’altra, senza che i cumulonembi riescano a svilupparsi.

Il vortice si allontana: pomeriggio in ripresa e clima gradevole

Con il passare delle ore, il vortice ciclonico tenderà a spostarsi dalle regioni meridionali verso l’area più a sud dei Balcani, per poi raggiungere la Grecia in forma ormai indebolita, in linea con la tendenza del modello ECMWF a mantenere le figure depressionarie sull’Europa sud-orientale. Questo movimento favorirà una graduale attenuazione dell’instabilità sull’Italia, con segnali di miglioramento già dalla tarda mattinata e soprattutto durante il pomeriggio.

La ripresa sarà più evidente lungo il versante adriatico del Centro, dove le precipitazioni tenderanno a lasciare spazio a condizioni più asciutte. Il cambiamento, tuttavia, non avverrà contemporaneamente ovunque: sul Salento e sui settori tirrenici della Calabria e della Sicilia potranno attardarsi annuvolamenti e qualche piovasco residuo. In queste aree sarà quindi possibile avere ancora qualche momento incerto, anche mentre altrove il tempo starà migliorando.

Sul fronte delle temperature non si prevedono scossoni significativi. I valori resteranno sostanzialmente stazionari e nelle ore diurne il clima si manterrà relativamente gradevole. Sarà soprattutto di notte che si avvertirà un po’ più di fresco, in particolare sulle regioni settentrionali, in attesa di capire come evolverà la stagione verso l’Inverno. Per organizzare la domenica, il dettaglio da considerare sarà più la distribuzione delle piogge che l’andamento termico: mattinata ancora incerta nelle zone esposte al vortice e prospettive di maggiore tranquillità con il procedere della giornata.