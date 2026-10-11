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Un mese intero sotto il segno del freddo

Se oggi, domenica 11 ottobre 2026, guardiamo i termometri che in molte città segnano ancora massime sopra i 20°C, viene difficile immaginare un ottobre in cui l’Inverno si presentò con quasi due mesi di anticipo, eppure è proprio quello che accadde nel 1974. Quel mese è riconosciuto come l’ottobre più freddo del Novecento in Italia, e da allora nessun altro si è avvicinato ai suoi valori, neppure lontanamente.

L’anomalia termica media nazionale fu di circa -3,8°C rispetto alla norma dell’epoca, uno scarto che gli esperti paragonano a quello del celebre febbraio 1956. Il freddo però non colpì tutti allo stesso modo: al Nord Italia si arrivò a circa -4,7°C, al Centro a -4,4°C, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori lo scarto si fermò intorno a -2,8°C. Alcune rianalisi più recenti, cioè ricostruzioni del clima passato che uniscono le osservazioni storiche ai modelli matematici, lo collocano addirittura intorno ai -5°C se confrontato con la media 1991-2020.

Il blocco che aprì la porta all’aria artica

Alla base di tutto c’era un anticiclone di blocco piazzato alle alte latitudini, una specie di muro di alta pressione che, invece di lasciar scorrere le perturbazioni atlantiche da ovest verso est, deviava il flusso e spingeva verso sud ripetute discese di aria artica. Le irruzioni principali furono almeno quattro, con i minimi di pressione che si posizionavano tra il Mediterraneo centrale e i Balcani. L’episodio era cominciato già a fine settembre e proseguì per tutto il mese, con un gran finale nell’ultima settimana, quando l’aria fredda entrò sia dalla Valle del Rodano sia dall’Adriatico, portando la neve a quote bassissime.

Neve in collina e gelate in pianura

Le massime restarono quasi sempre sotto i 20°C e le nevicate scesero spesso fino a 300-500 metri sull’Appennino centro-settentrionale e in diversi settori delle Alpi. Con il ritorno del sereno arrivarono le gelate: a Milano l’aeroporto di Linate toccò -1°C, a Novara il termometro scese intorno a 0°C, mentre a Firenze il 30 ottobre si registrarono -1,4°C, valori che oggi faremmo fatica a vedere persino a novembre.

Le piogge, invece, furono distribuite in modo molto irregolare. Al Sud e sulle Isole caddero quantità enormi, fino a 578 millimetri nell’entroterra salernitano, oltre 400 millimetri in Irpinia e più di 200 millimetri a Napoli e in Calabria, mentre il Nord-Ovest rimase quasi all’asciutto, tanto che a Torino si misurò appena 1 millimetro in tutto il mese.

Un caso rimasto isolato

Curiosamente quell’anticipo d’Inverno non preannunciò una stagione rigida, perché l’Inverno 1974-1975 fu piuttosto mite e povero di neve. Negli anni successivi ci sono stati altri ottobre freddi, come quello del 1979 con la storica nevicata del 27 ottobre sotto la Mole di Torino, la gelata di fine ottobre 1997 in Val Padana o la discesa polare del 20-21 ottobre 2007 sull’Appennino, ma si trattò di episodi di pochi giorni e non di un mese intero dominato dal freddo.

Anche l’ottobre 2025, percepito da molti come fresco dopo una lunga serie di mesi caldi, ha chiuso secondo i dati Copernicus con un’anomalia di appena -0,2/-0,4°C rispetto alla media 1991-2020, una distanza enorme dal 1974 che racconta bene quanto il Riscaldamento Globale abbia spostato l’asticella anche delle nostre sensazioni di freddo. Le nevicate precoci in pianura restano possibili anche oggi e le prime tendenze per l’Inverno 2026-2027 non escludono incursioni fredde, ma un mese come l’ottobre 1974 rimane, almeno per ora, un unicum nella storia climatica del nostro Paese.

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