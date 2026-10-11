Seguici su Google

Isaias, i resti dell’uragano risalgono la costa orientale

Mentre i resti dell’uragano Isaias si spostano sempre più nell’entroterra domenica, milioni di persone nel Nord-Est e nella regione del Medio Atlantico si preparano a un fine settimana piovoso, con forti piogge, allagamenti e, in alcuni casi, persino temporali violenti. Ciò che rimane del ciclone interagirà con una flessione della corrente a getto, contribuendo a spingere il sistema temporalesco verso est e aumentando le probabilità di precipitazioni diffuse in tutta la regione.

Corridoio della I-95 a rischio paralisi

Le principali città lungo il corridoio dell’Interstate 95, tra cui Washington DC, Baltimora, Filadelfia e New York City, potrebbero essere completamente paralizzate domenica, con la pioggia prevista per gran parte della giornata. Condizioni simili sono attese anche nell’entroterra, a Pittsburgh, Cleveland e Charleston, in Virginia Occidentale.

Allagamenti localizzati e rischio di piene improvvise

Sebbene non si attendano inondazioni su larga scala, l’umidità tropicale lasciata da Isaias potrebbe causare allagamenti localizzati, soprattutto nella regione del Medio Atlantico.

Il Weather Prediction Center (WPC) della NOAA ha dichiarato che un’area a rischio di piene improvvise di livello 1 su 4 si estende da New York City a Washington DC, a sud verso le Outer Banks della Carolina del Nord e a ovest fino alla Virginia Occidentale.

Nella maggior parte delle aree sono previsti accumuli compresi tra 2,5 e 5 centimetri, sebbene siano possibili quantitativi superiori lungo il corridoio della I-95, in particolare da Washington a Filadelfia fino a New York.

Temporali intensi e tornado tra Medio Atlantico e Caroline

Più a sud, la minaccia di maltempo persisterà in alcune zone del Medio Atlantico e delle Caroline, dove le temperature più elevate e l’abbondante umidità potrebbero alimentare temporali più intensi.

È in vigore un’allerta per temporali severi di livello 2 su 5 che si estende dall’area di Washington DC verso sud fino a Wilmington, nella Carolina del Nord. Secondo lo Storm Prediction Center (SPC), le principali preoccupazioni riguardano la rapida formazione di tornado isolati e raffiche di vento dannose, che possono raggiungere i 96 km/h.

Credit