Seguici su Google

Lo abbiamo visto mille volte: a dieci o dodici giorni di distanza compare sulle mappe la rinfrescata, l’arrivo della pioggia o la fine dell’anticiclone. Poi, aggiornamento dopo aggiornamento, quel cambiamento trasla più avanti, viene rinviato, spostato più avanti. Succede spesso con la fine del caldo africano, posticipata di continuo, ma vale per qualsiasi svolta del tempo, in particolare nella stagione fredda. Quante volte il freddo viene annunciato e poi non si manifesta? Non è un complotto dei modelli matematici, e nemmeno un errore grossolano. È il modo in cui funziona la previsione numerica, e provare a capirlo risparmia parecchie delusioni.

Come nasce una previsione

Tutto parte da un censimento dei valori dell’atmosfera. Stazioni al suolo, palloni sonda, satelliti, aerei di linea e boe in mare raccolgono ogni giorno milioni di misure meteorologiche: temperatura, pressione, umidità, vento e ancora altro. Questi dati vengono ricuciti in uno stato iniziale definito coerente, una sorta di istantanea tridimensionale del pianeta. A quel punto il modello matematico divide l’atmosfera in una griglia di cubetti, impilati su decine di livelli dal suolo fino alla stratosfera, e applica le leggi della fisica per calcolare come cambierà ciascuno di essi dopo pochi minuti. Poi ripete il calcolo, ancora e ancora, fino a coprire due settimane. Un lavoro enorme, che solo i supercomputer riescono a chiudere in poche ore. Con il trascorrere degli anni, questi computer sono divenuti sempre più potenti e performanti.

Non una previsione, ma decine di scenari

Il guaio è che la fotografia di partenza (insomma, l’insieme di dati raccolti) non è mai perfetta. Sono scarsissimi sugli oceani, sui deserti, in alta quota. E l’atmosfera amplifica gli errori: una differenza minima di dati inseriti nei super calcolatori diventano enorme errore dopo una decina di giorni. Qui si realizza il celebre effetto farfalla intuito da Edward Lorenz negli anni Sessanta.

Per questo i centri meteorologici non lanciano una sola simulazione. Infatti, accanto a quella ufficiale, quella mediamente visibile a tutti, ne fanno girare decine di versioni leggermente ritoccate nei dati di partenza. È il cosiddetto ensemble, un fascio di scenari paralleli.

Il modello matematico americano GFS produce una corsa principale con maglie di circa 13 chilometri, fino a 16 giorni: è quella delle mappe classiche. In parallelo il GEFS calcola 31 scenari con maglie più larghe, circa 25 chilometri, quattro volte al giorno. Il centro europeo ECMWF, dal 12 maggio 2026, ha semplificato tutto: la vecchia corsa ad alta risoluzione non esiste più come modello matematico separato ed è diventata il primo membro di un insieme di 51 scenari, tutti con maglie di circa 9 chilometri e proiezioni fino a 15 giorni. Sono differenze di impostazione che spieghiamo anche in un nostro articolo: perché GFS ed ECMWF raccontano spesso storie diverse.

Perché il cambiamento scivola in avanti

Qui sta il punto cruciale. Quando la corsa ufficiale mostra una svolta al dodicesimo giorno, spesso si tratta di uno scenario tra tanti, magari minoritario. Più ci si allontana nel tempo, più gli scenari si aprono a ventaglio e la loro media tende ad appiattirsi sui valori normali del periodo. La corsa singola, invece, può disegnare una perturbazione che ripetuta anche varie volte nelle proiezioni, appare convincente, che però poggia su basi fragili, ed ecco che la previsione cambia improvvisamente.

C’è poi un fattore fisico: le grandi figure di alta pressione, una volta insediate, sono più tenaci di quanto i modelli matematici stimino a lunga distanza. Così la rottura viene rimandata di un giorno, poi di un altro ancora. Non è il cambiamento a spostarsi: è la previsione che si corregge man mano che i dati reali entrano nei calcoli. Ecco perché sono necessari assidui aggiornamenti, perché non si può fare una previsione meteo, redatta dal meteorologo, da una sola corsa del modello matematico, ma dall’osservazione della linea di tendenza che mostra, a volte, diversi scenari.

A cosa servono le proiezioni a lungo termine

Servono, eccome, se lette nel modo giusto. Oltre il decimo giorno non dicono che tempo farà in una città, ma indicano la tendenza della circolazione generale: se prevarranno correnti fredde o miti, se l’Europa sarà dominata da alte o basse pressioni. È la logica delle previsioni a lungo termine con il metodo ensemble, la cui affidabilità va sempre letta in termini di probabilità.

Il consiglio pratico è semplice, sulle proiezioni a lungo termine si guarda il comportamento dell’insieme della lina di tendenza, e soprattutto, non la singola mappa e soprattutto, non una singola regione perché quella previsione contiene un’atmosfera che fluttua. Se trenta o quaranta scenari su cinquantuno vanno nella stessa direzione, il segnale è abbastanza solido come previsione (cosa assai rara). Se invece la previsione appare con un’ampia dispersione nelle varie elaborazioni, qui ci troviamo di fronte ad una previsone di scarsa affidabilità. Tuttavia, per esperienza, anche la previsione che appare, per così dire, solida, può variare anche ampiamente.

Credit