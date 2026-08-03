Anticiclone Africano: perché spesso la fine del caldo viene posticipata dai modelli meteo

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Sono sicuro che molti di voi si saranno fatti questa domanda: perché, quando c’è un’ondata di calore, i modelli meteo faticano a vederne con certezza la fine? È qualcosa di intrinseco nella nostra mente, soprattutto per chi odia il caldo. Ogni volta che un anticiclone si consolida sul Mediterraneo, la domanda ricorrente diventa inevitabilmente: quando finirà? E la risposta, per quanto possa sembrare deludente, è che non è possibile stabilire con precisione una data affidabile. In questo approfondimento sulla via d’uscita dall’ondata di caldo abbiamo già visto quanto sia delicato individuare la svolta: cerchiamo ora di capire il perché, e soprattutto come si può adottare un approccio scientifico alla lettura delle mappe.

Le motivazioni

Il motivo risiede nei limiti intrinseci della previsione meteo in sé e per sé. L’atmosfera è un sistema estremamente complesso, governato dalla teoria del caos, secondo cui anche variazioni minime delle condizioni iniziali possono produrre evoluzioni completamente diverse a distanza di diversi giorni. Superata una certa soglia temporale, che può oscillare tra due e sette giorni, i modelli numerici perdono progressivamente affidabilità e le loro simulazioni risultano affette da incertezze crescenti.

Per questo motivo, quando si analizza una possibile evoluzione del tempo, non ci si limita a osservare una singola previsione, ma si ricorre agli scenari d’insieme, che in gergo tecnico si chiamano ensemble. Si tratta di decine di simulazioni elaborate con condizioni iniziali leggermente differenti, che non servono a conoscere con esatta precisione quello che accadrà, ma permettono, nel loro insieme, di individuare lo scenario deterministico più probabile.

Cosa accade in estate

La quasi totalità degli scenari di un modello meteo qualunque, spesso, continua a mantenersi ben al di sopra della media climatica. Fino a circa una settimana le simulazioni risultano abbastanza compatte, ma talvolta, in caso di anticicloni molto persistenti, possono rimanere valide anche oltre dieci giorni, come si è visto anche in questa analisi sulla morsa dell’anticiclone africano.

In altre parole, anche se non possiamo fornire dettagli precisi, in linea generale il messaggio di fondo cambia poco: la fase di caldo intenso spesso è destinata a proseguire ancora per diversi giorni, probabilmente con qualche temporanea attenuazione, ma senza un vero e proprio cambio di circolazione. È proprio nella natura delle masse d’aria, oltre che nel cambiamento climatico, la spiegazione di questa persistenza. Quando un anticiclone enorme si impossessa del Mediterraneo, c’è poco da fare: comanda lui, e lo fa con grande potenza e soprattutto con un’elevata persistenza, come emerge chiaramente da questo bilancio sulla bolla di calore dell’estate 2026.

Questo grafico che vedete si chiama ensemble e simula la temperatura in quota di una specifica località del meridione. A noi non interessa a dire qual è la città, piuttosto analizzare la questione. Come si vede dall’immagine, abbiamo a che fare con un lunghissimo periodo ben al di sopra delle medie tipiche di riferimento, perché la linea bianca è molto superiore a quella rossa. Solo dal 12 agosto in poi è possibile che ci sia un lieve calo termico, che non sarebbe altro che una veloce ed effimera rinfrescata. Ecco perché, con una struttura simile, non possiamo dire con ragionevole sicurezza che ci sarà la fine del caldo entro una specifica data sul calendario.

E allora le rinfrescate?

Tra le tante simulazioni compare sempre qualche scenario più coraggioso, che ipotizza un ingresso di aria più fresca e un ritorno delle temperature al di sotto della media. Ma, spesso e volentieri, si tratta di ipotesi minoritarie dal punto di vista statistico. Questo non significa che vadano scartate, ma che non debbano essere confermate e divulgate ai lettori come se fossero certezze, come ben spiegato in questo esempio sulle simulazioni a 43 gradi in Valpadana.

Ed è proprio qui che entra in gioco il corretto approccio scientifico. Basare una previsione sul singolo scenario più favorevole, o più spettacolare, significa ignorare il segnale prevalente fornito dai modelli. Ad esempio: se siamo sotto una forte ondata di calore e un ipotetico run modellistico mostra un deciso ingresso di temporali, si è spesso propensi a divulgare subito una mappa del genere, ma è bene ricordare che, prima di darla per certa, servono ancora numerosi ricalcoli.

La meteorologia non è una scienza da bar, ma serve che anche il grande pubblico abbia un approccio scientifico. Il compito di chi formula una previsione non è inseguire lo scenario più ottimistico, ma interpretare i segnali ed eventualmente spiegare che un determinato scenario non va scartato, ma è semplicemente poco probabile, come argomentato anche in questa riflessione sulla possibile fine del caldo secondo GFS ed ECMWF.

Concludo dicendo che

Anche in questo caso, con il potente anticiclone che abbiamo sulle teste, non esistono ancora elementi sufficientemente robusti per individuare con affidabilità la conclusione di questa quarta ondata di calore. Gli sguardi restano inevitabilmente rivolti oltre l’orizzonte dell’attendibilità previsionale, nella speranza che i prossimi aggiornamenti possano mostrare qualche cambiamento. Ma, alla fine, i modelli meteo vedono una sola cosa: l’arrivo di infiltrazioni più fresche, che potrebbero far calare le temperature di qualche grado, e nulla più. Nessun ingresso di aria artica o Nord Atlantica, che sarebbe l’ideale per spazzare via definitivamente questo caldo anomalo.

Fonti e approfondimenti internazionali