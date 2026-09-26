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Questa è una una “zona umida costiera protetta”. Ha una superficie di 90 chilometri quadrati, si estende lungo la costa adriatica del Friuli Venezia Giulia. Si trova a circa 30 km a ovest di Trieste ed è separata dal Mar Adriatico da una catena di isole barriera sabbiose. È composta da acque poco profonde, piane di marea, saline e piccole isole, attraversate da una fitta rete di canali.

Questa immagine mostra l’intricata conformazione della laguna. Canali di marea serpeggianti attraversano le zone umide, mentre le variazioni di colore tra l’acqua turchese e quella blu più scura indicano differenze di profondità e la quantità di sedimenti in sospensione. La città di Grado è visibile lungo il margine meridionale della laguna, affacciata sul Golfo di Trieste.

Una curiosità meteorologica. Negli ultimi anni, con il riscaldamento del clima, la stazione meteo di Grado ha registrato quantità di pioggia eccezionali, da record in tempi brevissimi, causando allagamenti nel centro urbano. La causa è lo scontro di differenti masse d’aria ed il Mare Adriatico ormai caldissimo per molti mesi che rilascia ingente umidità in atmosfera.