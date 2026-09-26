Seguici su Google

Il rapido passaggio di un fronte freddo sta condizionando il meteo su parte dell’Italia, ma ormai è in rapida fuga verso la Grecia. Già da alcuni giorni correnti fresche settentrionali avevano favorito un deciso calo termico, più avvertito sui versanti orientali della Penisola. In questo flusso da nord si è inserito un impulso perturbato che ormai va allontanandosi con strascichi solo all’estremo Sud. L’atmosferica ha mostrato dinamicità solo per breve tempo, visto che l’anticiclone è pronto a tornare all’assalto. Nel corso del weekend l’anticiclone tornerà subito a rinforzare sull’intero Paese, peraltro sostenuto da un contributo di correnti stabili e calde di matrice subtropicale.

Il promontorio anticiclonico garantirà il ritorno di generale stabilità atmosferica con temperature pronte a risalire rapidamente nei valori diurni. Ci attende quindi un ultimo weekend di settembre che mostrerà più un sapore tardo estivo che autunnale, in particolare su parte del Centro-Nord dove la colonnina di mercurio si riporterà ben sopra la media anche di 4-6 gradi. Non sarà la stessa cosa per quanto concerne i valori minimi, decisamente più freschi con ampie escursioni fra giorno e notte per effetto del cielo sereno.

Gli ultimi scampoli d’instabilità stanno al momento resistendo all’estremo Sud, dove permangono correnti fresche settentrionali. Qualche residua precipitazione sta interessando la Sicilia nei suoi settori orientali e settentrionali, la Bassa Calabria ed il Salento. Nel corso della giornata ci sarà solo della variabilità con schiarite sempre più ampie e probabilità di fenomeni molto più bassa. Il bel tempo dominerà la scena sul resto del Paese, preludio ad una Domenica 27 settembre nel segno del sole pieno su tutte le regioni.

Caldo anomalo per il resto del mese, poi le perturbazioni proveranno a spazzare via l’anticiclone

La giornata domenicale sarà davvero nel segno della stabilità quasi incontrastata. Qualche annuvolamento residuo potrà inizialmente coinvolgere la Sicilia sud-orientale, mentre velature sottili e innocue potrebbero interessare Liguria, Sardegna e parte delle coste tirreniche. Non ci sarà null’altro da segnalare, con il rinforzo dell’anticiclone a garantire questa fase di bel tempo che non terminerà affatto con il weekend. Le temperature si assesteranno ben sopra la media, l’ennesima anomalia di un meteo che per ora di autunnale mostra ben poco.

Il rialzo termico porterà condizioni diurne più da tarda estate che da inizio autunno. Già Domenica 27 si potrebbero toccare facilmente punte di 27-28 gradi in varie parti del Paese compresa qualche località di pianura del Nord. Non sono da escludere picchi anche superiori, fino a 30 gradi, in Sardegna. L’apporto subtropicale si manifesterà in modo più evidente dall’inizio della prossima settimana, con ulteriore generale rialzo delle temperature. Non sarà una toccata e fuga quella dell’anticiclone, dato che non sono attese novità sino a tutto fine settembre.

Bisogna puntare lo sguardo dopo i primi giorni di ottobre per un cedimento dell’anticiclone che potrebbe consentire il ritorno delle perturbazioni. Nell’attesa di queste potenziali novità vivremo giornate decisamente anomale per fine settembre dopo la prima fugace irruzione fresca, con meteo che non avrà nulla di autunnale.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.