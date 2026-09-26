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Segnali di autunno nella prima decade di Ottobre

I principali modelli a lunga gittata continuano a indicare, entro la prima decade di Ottobre, una possibile evoluzione verso scenari più tipicamente autunnali. Stiamo ancora parlando di una tendenza meteo a una decina di giorni, quindi soggetta a variazioni e traslazioni nello spazio e nel tempo. Ciò non toglie che il segnale cominci a diventare abbastanza concreto, anche se le conferme possono variare a seconda dei vari run.

Chiariamo un concetto importante

Purtroppo, volenti o nolenti, scardinare un pattern meteo ormai consolidato da circa quattro mesi (e, volendo, anche da sei) non sarà semplice, ma qualcosa potrebbe iniziare a muoversi già nel corso della prossima settimana. Se da un lato è vero che le perturbazioni non riusciranno ancora a raggiungere il nostro Paese nei primissimi giorni di Ottobre, dall’altro un segnale interessante potrebbe emergere sulle aree a ovest. Dopo tanto tempo, l’alta pressione potrebbe iniziare a perdere parte della sua forza e della sua posizione dominante tra Penisola Iberica e Francia. E questo è un dettaglio fondamentale, perché se vogliamo delle precipitazioni diffuse e organizzate non dobbiamo guardare all’aria artica, ma a quella oceanica. Nel primo caso i fenomeni sono relegati solo alle regioni orientali e ad alcune aree del Sud; nel secondo, invece, le piogge coinvolgono tutte le regioni tirreniche e praticamente l’intero Nord, quindi geograficamente si estendono molto di più.

Una manovra interessante

Come detto, l’alta pressione potrebbe lentamente migrare verso levante, facendo finalmente spazio alle correnti occidentali e atlantiche. Fermi tutti, però, perché dobbiamo chiarire due aspetti molto importanti. Il primo è che non si tratterebbe di un cambiamento improvviso, ma piuttosto di un processo graduale, destinato eventualmente a modificare il pattern meteo europeo e, di conseguenza, anche quello del bacino del Mediterraneo.

In secondo luogo, stiamo parlando di una tendenza a lunghissima scadenza. Questo perché, volendo provare a dare una data, il passaggio decisivo potrebbe arrivare nel periodo compreso tra il 5 e l’11 Ottobre. Come si può notare, abbiamo inserito un’immagine che mostra la concreta possibilità di precipitazioni sopra la media attorno a metà del prossimo mese.

Ovviamente servono conferme, ma qualora andasse in porto, il nostro Paese potrebbe finalmente assistere a un ritorno più deciso delle piogge autunnali, dopo una fase estremamente lunga e anomala, con precipitazioni organizzate pressoché inesistenti e limitate solo a qualche violento nubifragio. Concludiamo con la solita raccomandazione: stiamo parlando di scenari a lunga gittata e quindi serviranno ancora numerosi aggiornamenti per capire se questa evoluzione meteo troverà piena conferma. Ma almeno qualche segnale comincia a esserci…

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE