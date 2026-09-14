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Così come non passerà inosservato il meteo autunnale anche quello invernale promette battaglia. Capiamoci subito: non vi stiamo dicendo che sarà un inverno gelido o chissà che cosa… Vi stiamo dicendo che sarà un inverno, dal punto di vista evolutivo, estremamente interessante

Lo sarà per tutta una serie di motivi, in primis per via di El Nino sul quale ormai il dibattito è apertissimo. C’è chi sostiene che condizionerà l’inverno europeo determinando prevalenti condizioni anticicloniche alle nostre latitudini (conseguentemente temperature superiori alle medie stagionali), chi invece sostiene che sempre per lo stesso motivo avremo una stagione invernale decisamente dinamica.

Poi ovviamente dovremo tener conto di tutta quella serie di pattern climatici capaci di condizionare più o meno pesantemente le sorti stagionali. In modo particolare cercheremo di capire quale sarà l’evoluzione del vortice polare, un vortice polare che nel corso degli ultimi inverni ha raggiunto livelli record per poi andare in crisi prematuramente.

C’è un altro elemento che non dobbiamo assolutamente trascurare: l’oceano Atlantico. Ricordiamoci infatti che quest’ultimo rappresenta il motore termodinamico più importante. C’è poco da fare, l’influenza atlantica è capace di mettere a tacere tutto il resto, tanto nel bene quanto nel male.

Noi dal canto nostro siamo convinti che potrà essere un inverno veramente coinvolgente, un inverno durante il quale sicuramente non mancheranno periodi segnati dalla presenza dell’anticiclone africano ma potrebbero essere alternati a delle fasi fredde non indifferenti. Prima a causa di scambi meridiani artico-equatore, poi ci si potrebbe mettere anche il gelo russo.

Diciamo che il trend invernale abbiamo provato a descriverlo diverse volte in altrettanti editoriali, chiaramente stiamo andando incontro ad un periodo (quello autunnale) che getterà le basi per la stagione invernale ragion per cui nei prossimi mesi spesso e volentieri ci sentirete parlare di proiezioni stagionali riferendoci chiaramente all’inverno 2026-2027.