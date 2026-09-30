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Avete mai sentito parlare di “omega blocking”? Ecco, quello che sta accadendo in questi giorni è causato da un blocco a omega. Quello che accadrà la prossima settimana idem. Stiamo parlando di condizioni meteo climatiche bloccate, condizioni meteo climatiche che non cambiano

Sembra estate, anzi è estate. Estate sull’Europa centro occidentale, soprattutto sui settori meridionali laddove si stanno raggiungendo temperature assurde. Pensate, in Spagna e Portogallo la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere 35°C ma forse forse la prossima settimana si potrebbe andare addirittura oltre.

Poi toccherà alla Francia meridionale… In Inghilterra si prevedono picchi superiori a 25°C, che a noi potrebbero sembrare pochi ma che in realtà pochi non sono. Si tratta di temperature abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Si tratta di temperature, in tutte le aree europee menzionate, che potrebbero superare di oltre 10°C le medie stagionali.

E da noi? Beh anche da noi non è che faccia fresco, anzi. Le temperature massime potrebbero raggiungere o superare, ancora, quota 30°C in varie località e nel corso della prossima settimana si dovrebbe replicare.

Incredibile, o forse no… D’altronde negli ultimi decenni abbiamo vissuto mesi d’ottobre veramente incredibili, mesi d’ottobre segnati – pesantemente – dalla presenza dell’Anticiclone Africano. No, non se ne esce, fin tanto che persisterà questo blocco atmosferico le condizioni meteo climatiche saranno estive.

Potranno far piacere a molti ma ci ripetiamo, non va bene. Gli eccessi non fanno mai bene, quindi attenzione alle ondate di maltempo delle prossime settimane. Sì, perché il maltempo prima o poi arriverà e sarà impetuoso. Lo sappiamo, andrà così, piaccia o non piaccia tutto cambierà improvvisamente e drasticamente.