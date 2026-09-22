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Visto quanto accaduto nelle ultime settimane, diciamo pure nel corso dell’ultimo mese sarà bene stare molto attenti alle prossime settimane. Sarà bene prestare molta attenzione alle condizioni meteo che andranno a svilupparsi

Fino a questo momento diciamo che il meteo estremo ha coinvolto soprattutto altre zone d’Europa, ma al di là degli effetti puntuali è chiaro che l’eredità dell’Estate 2026 si fa sentire. Dobbiamo per forza di cose ricordarci di quanto accaduto nel corso di una stagione letteralmente tremenda, perché comunque la causa scatenante di certe ondate di maltempo è sempre quella: il caldo contenuto nel Mediterraneo.

Ora stiamo parlando dell’Italia, ora la nostra attenzione è focalizzata sui prossimi giorni perché come ben saprete sta per arrivare un’ondata di aria fresca dall’Europa orientale. Probabilmente si scaverà un vortice di bassa pressione al centro-sud con effetti che andranno valutati nei minimi dettagli cammino facendo.

Non pensiate però che sia finita qui, per smaltire tutta l’energia termica presente serviranno senz’altro altri peggioramenti, serviranno senza ombra di dubbio altre intense ondate di maltempo. Ora che ottobre è ormai alle porte ribadiamo quanto abbiamo scritto nel corso di tanti approfondimenti, ovvero che il prossimo molto probabilmente sarà il mese peggiore dell’autunno.

Un mese durante il quale le condizioni meteorologiche potrebbero risultare veramente complicate in varie zone del Mediterraneo, un mese durante il quale anche l’Italia potrebbe ricevere la sua razione di forte maltempo. Crediamo che il tempo possa essere brutto fin da subito e da questo punto di vista dobbiamo dirvi che i vari centri di calcolo internazionali stanno effettivamente mostrando un possibile intenso peggioramento già durante la prima settimana di ottobre.

Il rischio che il meteo estremo possa nuovamente abbattersi sul Mediterraneo è ancora altissimo, un rischio che dobbiamo assolutamente tenere in seria considerazione.