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Abbiamo analizzato molto attentamente le varie proiezioni meteo climatiche, ovviamente continueremo a farlo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane

Abbiamo focalizzato l’obbiettivo sulla prima metà d’ottobre, perché da un lato ci sono convinzioni dettate dall’interpretazione dei pattern climatici, dall’altro lato vi sono i dubbi alimentati dai modelli di previsione. Le convinzioni sono quelle che conoscete, ovvero un profondo cambiamento entro la conclusione della prima decade d’ottobre, i dubbi riguardano al contrario il possibile dominio incontrastato dell’Anticiclone Africano.

Sapete però una cosa? Se cambiamento sarà, sarà potente. Si potrebbe passare dal caldo anomalo al freddo. Sì, avete letto bene, al freddo prematuro, al freddo anticipato. Perché il cambiamento potrebbe realizzarsi quale risposta a un potente affondo meridiano, significa che aria fredda dal nord Atlantico – forse addirittura dal Circolo Polare Artico – potrebbe gettarsi con impeto sul Mediterraneo.

Un passaggio così immediato dal caldo al freddo sarebbe traumatico, un vero e proprio shock termico per noi e per l’atmosfera. Atmosfera che potrebbe riservarci sorprese non proprio gradevoli, sia in termini di temperature sia in termini di precipitazioni.

Sarà bene non trascurare minimamente questi aspetti perché il rischio che possa materializzarsi un peggioramento di portata preoccupante è molto alto.

Stiamo andando avanti col solito tempo “estivo”, che poi le temperature non raggiungano punte di 35°C non vuol dire nulla. Ci mancherebbe altro! Ormai siamo quasi ad ottobre, le giornate si stanno accorciando sempre più quindi ci sta che anche in presenza di un’ondata di caldo non si raggiungano più certi valori.

Comunque sia, attenzione alla svolta stagionale traumatica perché potrebbe arrivare prima del previsto e con modi sgarbati, senza farsi annunciare e senza bussare alla nostra porta.