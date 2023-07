Nel meteo di Luglio ci sarà spazio, a breve, per la seconda intensa ondata di caldo della stagione. Dopo un breve periodo di caldo nel mese di Giugno, le previsioni indicano un aumento significativo e prolungato delle temperature. L’Anticiclone Africano, secondo gli esperti meteorologi, si stabilizzerà in modo persistente sul bacino del Mediterraneo.

Inizio e Intensificazione del Caldo

Il caldo inizierà a farsi sentire nel prossimo fine settimana, a partire da questo Sabato. Tuttavia, l’intensità del calore aumenterà all’inizio della settimana prossima, raggiungendo il picco probabilmente a metà settimana, intorno al 12-13 Luglio. Durante questo periodo, da Lunedì a Giovedì, si prevedono temperature molto alte, con valori fino a 36-37 gradi al Nord, 38-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud, e punte oltre i 40 gradi in Sardegna e forse anche in alcune aree pianeggianti del Sud come il Tavoliere delle Puglie.

Possibile Cedimento dell’Anticiclone Africano

Parallelamente al culmine dell’ondata di calore previsto al Centro-Sud a metà settimana, potrebbe verificarsi un parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano sull’Italia settentrionale. Questo fenomeno potrebbe essere causato dal flusso di correnti atlantiche in progressivo abbassamento. Ciò potrebbe portare a un calo delle temperature e a un aumento dell’instabilità, soprattutto nelle aree alpine ma anche in pianura, a partire da Martedì.

Nonostante il possibile cedimento dell’Anticiclone Africano, il caldo continuerà a farsi sentire, ma le temperature dovrebbero diminuire di qualche grado, risultando meno roventi rispetto al Centro-Sud, sia di giorno che durante la notte. L’aria calda e umida portata dall’Anticiclone Africano potrebbe innescare fenomeni violenti, come temporali di forte intensità e grandinate devastanti, a causa dei significativi contrasti termici.

Previsioni Ancora Incerte

È importante sottolineare che queste previsioni sono ancora incerte e necessitano di conferma con i prossimi aggiornamenti meteo. Gli effetti, in termini di instabilità e calo termico, dipenderanno principalmente da quanto il flusso instabile atlantico riuscirà a spostarsi verso sud. Questo sarà possibile determinarlo con maggiore precisione solo nei prossimi giorni.

In conclusione, la meteo prevede un’intensa ondata di calore africano per il centro-sud e le isole, mentre il nord tra 12 e 15 Luglio potrebbe ricevere la visita sia del caldo che di intensi temporali.