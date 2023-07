Il meteo degli ultimi anni è sempre più condito da fenomeni estremi. Dalle grandinate devastanti, ai temporali con venti furiosi, al caldo intenso. Questa non è altro che la nuova normalità, cui dovremo -volenti o nolenti- farci sempre di più l’abitudine. Purtroppo non possiamo cambiare le carte in tavola. Le tendenze meteorologiche dei prossimi periodi saranno sempre su questa falsa riga. E non solo in Estate…

L’estremizzazione meteo: un fatto già noto da diverso tempo

Se è vero che da un lato abbiamo molti più strumenti per analizzare il clima e riprendere eventi meteo violenti (telefonini, videocamere ecc.), dall’altro appare inequivocabile l’incremento della violenza dei fenomeni in genere. In un’atmosfera sempre più bollente, con ondate di calore sempre più durature e roventi, è chiaro che basta un piccolo sbuffo freddo da nord per far venire giù i disastri, esattamente come succede oramai sempre più sovente.

Purtroppo, la situazione attuale, già di per sé critica, non è solo che un antipasto. E val la pena notare che in questo periodo il più bersagliato è il Nord, mentre in autunno tutto il Meridione.

Le tendenze? Sempre peggio!

Le tendenze e i trend climatici sono veramente chiari: inutile sperare in un ridimensionamento. Le cose stanno così, punto. Attenzione però alla seguente conclusione, onde evitare fraintendimenti.

Quando facciamo un excursus sui fenomeni meteo estremi non dobbiamo pensare che coinvolgano l’intera Italia, in ogni angolo e con devastazione ovunque. Questo è infondere paura.

Il pericolo di tale fenomenologia non può che aumentare nei prossimi anni, rimanendo sempre fenomeni LOCALI e NON estesi dappertutto. Ne abbiamo già visto in più occasioni anche in altre stagioni, figuriamoci in Estate che è la stagione del meteo estremo per eccellenza (lo era una volta, lo è sempre maggiormente). Non resta, a sto punto, che adattarci a un clima che cambia, e pure in fretta.