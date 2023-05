Meteo improvvisamente gelido. Periodicamente, soprattutto in inverno, emerge la discussione sul possibile futuro arresto della Corrente del Golfo, una potente corrente oceanica che agisce come un moderatore climatico, in particolare per l’Europa. Questa prospettiva potrebbe portare a inverni più rigidi, con frequenti nevicate in città come Roma e Napoli, con basse temperature tanto da far gelare il Tevere e l’Arno a Firenze, per non parlare del gelo in tal caso plausibile per il Nord Italia. Si parla anche di innalzamento del livello marino dovuto alle conseguenze di masse d’acqua provenienti dai ghiacciai, da cui poi deriverebbe il collasso della Corrente del Golfo.

Ma una nuova ricerca dell’Università del Wisconsin-Madison suggerisce altre implicazioni derivanti da una futura fluttuazione della Corrente del Golfo.

L’Influenza della Corrente del Golfo

La Corrente del Golfo, parte della Circolazione Meridionale di Ribaltamento Atlantica (AMOC), gioca un ruolo chiave nel meteo globale. Funziona come un nastro trasportatore, spostando l’acqua calda tropicale verso nord e l’acqua fredda e profonda verso sud. L’inverno londinese è più mite rispetto alle regioni con latitudini simili nel Nord America, come il ghiacciato Labrador. Anche il clima estivo ne trae beneficio.

Italia, interessata dalle fluttuazioni della Corrente del Golfo

Prendiamo come esempio che alla stessa latitudine di Londra, nel Nord America, si trova il Labrador, un vasto territorio che rimane quasi interamente ghiacciato per la maggior parte dell’anno. Parallelamente, alla latitudine di Napoli, possiamo trovare New York, una città che ogni inverno si trova a combattere contro terribili tempeste di neve. Avanzando ulteriormente a nord, ci imbattiamo in Buffalo, situata a latitudini paragonabili a quelle che intercorrono tra Firenze e Roma, ed è una delle città più nevose del Nord America.

Analogamente, in Giappone, la regione di Hokkaido subisce inverni di una gelidità e nevicosità eccezionali, nonostante sia situata alla stessa latitudine di Firenze o Ancona. Tutte queste località soffrono di clima rigido invernale (quella giapponese anche d’estate) a causa di correnti sfavorevoli. Infatti, risulta evidente da studi meteorologici storici che, quando la Corrente del Golfo si è interrotta, anche in Italia si verificava un drastico abbassamento delle temperature invernali. E se già durante la Piccola Era Glaciale in Italia avevamo un clima molto più rigido e nevoso, senza il flusso caldo della Corrente del Golfo avremmo inverni gelidi e nevosi.

Il Collasso della Corrente del Golfo: Fatto o Finzione?

Il film di fantascienza del 2004 “The Day After Tomorrow” di cui vi abbiamo narrato qualche tempo fa la trama, si basa sulla premessa di un collasso improvviso della Corrente del Golfo, causando un drammatico cambiamento climatico. Gli scienziati, tuttavia, stanno rivedendo la loro comprensione di questo fenomeno. In passato, si credeva che un massiccio afflusso di acqua dolce, derivante dallo scioglimento dei ghiacci artici, potesse arrestare la corrente. Ma i dati geologici indicano che, nonostante il grande scioglimento delle calotte glaciali del Nord America e dell’Europa, l’AMOC è rimasto quasi invariato. Questo è quanto sostiene lo studio di cui vi parliamo oggi.

Una Nuova Prospettiva sulla Corrente del Golfo

Uno studio recente pubblicato su Nature Climate Change sfida questa idea. I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modello climatico che corrisponde meglio ai dati di temperatura climatica degli ultimi 10.000 anni, eliminando l’ipotesi che l’acqua dolce sia il principale fattore che rallenta l’AMOC. Questo potrebbe avere significative implicazioni per la modellazione del cambiamento climatico futuro.

Implicazioni Future e Previsioni

Le implicazioni di un indebolimento dell’AMOC sono molteplici, dall’innalzamento del livello del mare alla siccità della foresta amazzonica, dal raffreddamento dell’Europa alla perturbazione dei monsoni asiatici. Tuttavia, se l’AMOC è meno sensibile all’acqua dolce di quanto si pensava, come suggerisce il nuovo studio, queste previsioni potrebbero essere riviste. Ciò non esclude un cambiamento improvviso della Corrente, ma suggerisce che dobbiamo approfondire la nostra comprensione di come evolverà.

Perché l’AMOC potrebbe cambiare

Un mistero persistente riguarda le cause esatte dei cambiamenti passati dell’AMOC. Mentre l’acqua dolce sembra non essere l’unico responsabile, dobbiamo considerare altri fattori che potrebbero influenzare l’AMOC. I dati storici ci mostrano che l’AMOC è cambiato in passato, ma la causa precisa di questi cambiamenti rimane incerta. Per comprendere meglio l’AMOC sarà necessario esplorare ulteriormente i meccanismi fisici e chimici che regolano questa importante corrente oceanica.

Conclusione: un cambiamento necessario nella modellazione climatica

La ricerca dell’Università del Wisconsin-Madison suggerisce che la nostra comprensione dell’AMOC necessita di un aggiornamento. I modelli climatici che includono un massiccio afflusso di acqua dolce come causa principale dell’arresto dell’AMOC potrebbero essere meno accurati di quanto si pensasse. Pertanto, è essenziale riconsiderare l’importanza dell’acqua dolce nello scioglimento dei ghiacci nell’indebolimento dell’AMOC.

La sfida è quindi duplice: da un lato, dobbiamo continuare a studiare e monitorare l’AMOC per comprendere meglio il suo comportamento e le sue possibili variazioni future. Dall’altro, dobbiamo rivedere i nostri modelli climatici per renderli più accurati e rappresentativi della realtà. Solo così possiamo prepararci adeguatamente per i cambiamenti climatici futuri.

La Corrente del Golfo, con il suo ruolo vitale nel modellare il clima e il meteo della Terra, rimane uno dei più importanti “nastri trasportatori” del nostro pianeta.

Conseguenze dei Cambiamenti dell’AMOC

Se l’AMOC dovesse rallentare o arrestarsi, gli effetti si farebbero sentire su scala globale. Potremmo assistere a una rapido innalzamento del livello del mare lungo la costa orientale del Nord America, un raffreddamento significativo dell’Europa che potrebbe interrompere varie specie di piante in agricoltura, un’Amazonia più secca e una potenziale alterazione dei monsoni asiatici. Tuttavia, la nuova ricerca suggerisce che l’AMOC potrebbe essere meno sensibile di quanto pensato in precedenza, il che potrebbe ridurre la probabilità di questi scenari catastrofici.

Una Chiamata alla Cautela

La nuova ricerca mette in dubbio le vecchie supposizioni sulla sensibilità dell’AMOC all’acqua dolce. Suggerisce che le simulazioni climatiche basate su queste supposizioni dovrebbero essere prese con cautela. Anche se sappiamo che l’AMOC è cambiato in passato e può cambiare di nuovo, non possiamo essere sicuri delle cause esatte di questi cambiamenti. Questa incertezza sottolinea la necessità di una ricerca continua in questo campo. Ma attenzione, ci sono decine, se non centinaia di studi che sostengono il contrario sull’origine del rallentamento dell’AMOC (il sistema che poi genera la Corrente del Golfo).

Continuare la Ricerca

La ricerca sul cambiamento climatico è una disciplina in continua evoluzione. Come dimostra questo studio, ciò che pensavamo di sapere può essere messo in discussione, portandoci a nuove comprensioni. È fondamentale continuare a indagare e modellare il nostro clima per essere meglio preparati per il futuro. L’AMOC, come una delle principali caratteristiche del nostro sistema climatico merita un’attenzione particolare. E comunque, questo è uno dei molteplici studi, tuttavia questo è stato pubblicato da una rivista scientifica autorevole, Nature Climate Change, e ogni articolo e ricerca che viene diffusa, passa attraverso un’analisi di esperti.