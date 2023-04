Il film “The Day After Tomorrow” è un thriller di fantascienza che affronta il tema del cambiamento climatico e delle conseguenze estreme che potrebbe causare sulla Terra. Il film è stato diretto da Roland Emmerich e prodotto dalla 20th Century Fox. La trama ruota attorno al paleoclimatologo americano Jack Hall e al suo team, che cercano di prevedere e combattere gli effetti di una nuova era glaciale causata da un cambiamento climatico drastico.

Per scrivere questo articolo, ho preso la mia copia del DVD e ho guardato il film. Inoltre, mi sono documentato su internet. Si tratta di un film innovativo riguardante la narrazione di eventi meteorologici estremi, con effetti speciali che, anche visti al cinema, erano spettacolari.

La trama del film

Il film inizia con Jack Hall e i suoi colleghi Frank e Jason, che stanno perforando campioni di carote di ghiaccio nella Larsen Ice Shelf per il NOAA, quando la piattaforma di ghiaccio si separa. In una conferenza delle Nazioni Unite a Nuova Delhi, Jack discute la sua ricerca che mostra che il cambiamento climatico potrebbe causare un’era glaciale, ma il vicepresidente degli Stati Uniti Raymond Becker respinge le sue preoccupazioni.

Il professor Terry Rapson, un oceanografo dell’Hedland Centre in Scozia, fa amicizia con Jack per le sue opinioni su un inevitabile cambiamento climatico. Quando diverse boe nell’Oceano Atlantico mostrano un forte calo di temperatura, Rapson conclude che le teorie di Jack sono corrette. I team di Jack e Rapson, insieme alla meteorologa della NASA Janet Tokada, costruiscono un modello di previsione basato sulla ricerca di Jack. Jack cerca di convincere Becker a prendere in considerazione l’evacuazione negli stati del nord, ma Becker rifiuta.

Una massiccia depressione tropicale si sviluppa nell’emisfero settentrionale. Questo si divide in tre gigantesche supertempeste sopra il Canada, la Scozia e la Siberia, che aspirano l’aria gelata dalla troposfera superiore al loro centro, congelando qualsiasi cosa catturata nei loro occhi con temperature inferiori a -101°C. L’entità delle tempeste è così grave che causerà una riduzione della temperatura della superficie terrestre e dell’atmosfera, entrando in una nuova era glaciale.

A New York City, il figlio di Jack, Sam, insieme ai suoi amici Brian e Laura, partecipano a un decathlon accademico, dove fanno un nuovo amico, JD. La super tempesta nordamericana crea forti venti e pioggia che inondano Manhattan in acque alte fino alle ginocchia. Tutti i trasporti si fermano, bloccando la popolazione della città. Una massiccia ondata di tempesta inonda la città, costringendo il gruppo di Sam a cercare rifugio presso la Biblioteca Pubblica di New York, ma non prima che Laura si tagli accidentalmente una gamba. Sam riesce a contattare Jack e sua madre Lucy, una pediatra, tramite un telefono pubblico funzionante. Jack consiglia a Sam di restare dentro e al caldo, poiché la tempesta non farà che peggiorare e promette di salvarlo. Rapson e il suo team hanno ceduto alla tempesta europea. Lucy rimane nel suo ospedale a prendersi cura dei bambini costretti a letto, dove le autorità alla fine li salvano.

Su suggerimento di Jack, il presidente Blake ordina che gli stati del sud vengano evacuati in Messico, mentre quelli del nord vengono avvertiti dal governo di cercare riparo e stare al caldo. Jack, Jason e Frank si dirigono a New York. In Pennsylvania, Frank cade dal lucernario di un centro commerciale coperto di neve e si sacrifica tagliando la sua corda per evitare che i suoi amici cadano con lui.

Nella biblioteca, la maggior parte dei sopravvissuti decide di dirigersi a sud una volta che l’acqua si è congelata, nonostante gli avvertimenti di Sam. In Messico, Becker scopre che il corteo di Blake è morto durante la tempesta.

Laura sviluppa la sepsi a causa della sua ferita, dopodiché Sam, Brian e JD setacciano una nave da carico russa che è andata alla deriva in città alla ricerca di penicillina, respingendo un branco di lupi fuggiti dallo zoo di Central Park, scappando per un pelo alla biblioteca come l’occhio di la super tempesta nordamericana passa sopra e congela Manhattan. Jack e Jason si rifugiano in un ristorante abbandonato.

Giorni dopo, le supertempeste si dissipano. Dopo aver trovato persone fuori congelate a morte, Jack e Jason raggiungono la biblioteca, trovando vivo il gruppo di Sam. Jack invia un messaggio radio alle forze statunitensi in Messico.

Nel suo primo discorso come nuovo presidente dell’ambasciata degli Stati Uniti in Messico, Becker si scusa su The Weather Channel per la sua ignoranza e invia elicotteri per salvare i sopravvissuti, incluso il gruppo di Jack e Sam negli stati del nord. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti guardano con soggezione la superficie trasformata della Terra, ora con calotte glaciali che si estendono su gran parte dell’emisfero settentrionale, osservando che “l’aria non è mai stata così limpida”.

Fantasia e qualche verità

Sebbene il film sia stato ampiamente criticato per la sua scarsa accuratezza scientifica, la sua trama affronta alcune importanti questioni riguardanti il cambiamento climatico. In particolare, il film sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nel fronteggiare le sfide globali.

Il film mette in luce come le attività umane possono influenzare il clima del nostro pianeta e causare conseguenze catastrofiche. Tuttavia, il film esagera la rapidità con cui tali cambiamenti climatici potrebbero accadere, portando a una rappresentazione “science fiction” di un’era glaciale improvvisa.

Molti esperti hanno criticato la rappresentazione nel film delle supertempeste e delle loro conseguenze.

Nonostante vari difetti scientifici, il film “The Day After Tomorrow” ha il merito di aver aumentato la consapevolezza del pubblico sulle conseguenze potenzialmente disastrose del cambiamento climatico. Inoltre, il film ha fornito uno spunto per una discussione più ampia sul ruolo che l’umanità ha nella mitigazione del cambiamento climatico.

In conclusione, “The Day After Tomorrow” è un film di fantasia che affronta temi importanti legati al cambiamento climatico.

Perché questa recensione.