Siamo distanti molti mesi, ne siamo consapevoli, ma essendo diffusamente i relativi dati meteo, sono consultabili le proiezioni meteo climatiche per il prossimo Inverno. Ebbene, raramente succede che le previsioni stagionali siano favorevoli ad un meteo invernale che fanno ipotizzare condizioni ideali per il freddo e le nevicate in Italia.

Sia inteso, non abbiamo certezza che possa avverarsi tal linea di tendenza, da parte nostra abbiamo scrutato le informazioni proposte dal Centro Meteo Europeo (ECMWF) e quello americano del NCEP, inoltre, anche le previsioni della La Niña e la sua influenza nel nostro Emisfero. E poi, anche gli studi che prevedono l’evoluzione dell’Anticiclone delle Azzorre. Soprassediamo ciò che propongono alcuni esperti sugli anticicloni vari del Pacifico e le varie influenze emisferiche, ciò per non complicare questo articolo.

In un altro approfondimento vi abbiamo parlato di un Anticiclone delle Azzorre e delle Bahamas come possibile blocco, secondo la visione del Centro Meteo Europeo, alle perturbazioni oceaniche. Ma invece il servizio meteo climatico americano ha un’altra opinione, ben più benevola per l’Europa e l’Italia, con piogge copiose il prossimo Autunno e la fine della siccità.

Entrambi i modelli matematici stagionali indicano per l’Inverno un’espansione verso la Russia e i Paesi dell’Est europei delle propaggini dell’Anticiclone Russi siberiano, presentando valori di pressione al suolo molto superiori alla media. Perciò, la previsione mostra un forte anticiclone nell’Est dell’Europa, sin quasi ai confini dell’Italia dove però prevarrebbero aree di Bassa Pressione, specie nei mari del Centro Sud e nel Mediterraneo.

I modelli matematici non prevedono il singolo evento, ma anomalie e altre informazioni utili per scrutare l’evoluzione climatica. Lo scenario illustrato si pone favorevole a irruzioni di aria molto fredda in pieno Inverno sull’Italia, e le basse pressioni, con passaggi anche di fronti oceanici. Tutto ciò favorirebbe nevicate anche a quote molto basse, forse anche in pianura nel nostro Paese. Per altro, anche tanta neve.

Non abbiamo di fronte scenari di chissà che evento freddo, bensì di un meteo che sarebbe invernale nella norma, con una vista d’insieme che vede temperature sopra la media e precipitazioni più abbondanti.

Questi elementi favorirebbero la possibilità della caduta di tanta neve nei monti, ovvero una tesi del tutto normale per un Inverno italiano. E semmai vi fossero altre coincidenze, dopo un decennio, si avrebbe un Inverno con delle buone nevicate anche in Valle Padana.

Le previsioni stagionali, tirando le somme, negli ultimi due anni hanno avuto delle buone performance, ma questo non significa che le ultime previsioni siano affidabili.

Insomma, emerge la possibilità e non certezza della previsione di un Inverno con una situazione ed evoluzione meteo più affine alla normalità rispetto ad altri anni.