La Niña probabilmente continuerà ad essere attiva sino al fine anno 2022, ma la sua influenza sul meteo del nostro Emisfero, secondo esperti USA del NOA, sarà in discesa tra questo luglio e settembre di almeno il 60%.

Il modello La Niña è caratterizzato da temperature insolitamente basse nell’Oceano Pacifico equatoriale.

Le probabilità che La Niña aumenti leggermente durante l’autunno e l’inizio dell’inverno però sono al 62-66%, secondo quanto pubblica il Centro di previsione del clima statunitense del National Weather Service, nei suoi report previsionali mensili.

Il National Weather Service ha anche stimato una probabilità del 39% di una transizione verso condizioni neutre di El Nino-Southern Oscillation (ENSO) durante il periodo luglio-settembre.

Le condizioni ENSO-neutre si riferiscono a periodi in cui né El Nino né La Nina sono presenti, spesso coincidenti con il passaggio tra i due modelli meteorologici.

Viene attribuito al persistere della La Niña l’eccesso climatico in atto in tutto il Pianeta, con l’emisfero nord che vive micidiali ondate di caldo. In Cina è emergenza calore per 900 milioni dei 1,4 miliardi di abitanti con condizioni meteo disagevoli, per altro con frequenti black out energetici per l’utilizzo massivo di climatizzatori.