L’anticiclone africano si avvia a raggiungere l’apice su buona parte d’Italia ed il meteo d’inizio settimana sarà all’insegna del caldo rovente. Le temperature faranno registrare ulteriori locali aumenti, non mancheranno picchi fino a 40 gradi specie sulle aree interne di Sardegna e Sicilia.

Già in avvio di settimana si inizieranno a manifestare cenni di cambiamento al Nord, con le prime crepe alla struttura anticiclonica. Sbuffi d’aria fresca in quota, in contrasto con l’aria rovente nei bassi strati, innescheranno temporali in estensione dalle Alpi a parte delle pianure.

L’instabilità si farà via via più diffusa al Nord e potrà risultare localmente esplosiva, data l’energia in gioco. Questo significa che i temporali potranno risultare occasionalmente violenti e con intensità da nubifragio, accompagnati spesso da grandine e forti colpi di vento.

Nonostante la grande canicola al Centro-Sud, fin da martedì qualche temporale inizierà a manifestarsi anche sulle aree interne e montuose della dorsale appenninica. Sarà anche questo il segno evidente di un anticiclone che inizierà a perdere forza.

Verso refrigerio per buona parte d’Italia

Solo da metà settimana il cedimento della cupola anticiclonica si farà lampante, con le correnti più umide ed instabili che trasporteranno aria via via più fresca prima al Nord e poi sul Centro Italia. Sarà ancora in attesa il Sud, dove la canicola resterà ancora forte.

Avremo un altro carico di temporali, che stavolta porteranno il refrigerio, quello vero. Probabilmente un fronte temporalesco affonderà lungo la Penisola, portando notevole instabilità anche sul Centro Italia, tra le aree appenniniche ed il versante adriatico.

Negli ultimi giorni della settimana il caldo sarà probabilmente scalzato anche dall’estremo Sud, anche attraverso l’arrivo di rovesci e temporali. Sul resto d’Italia il meteo sarà probabilmente perlopiù soleggiato, in un contesto climatico decisamente gradevole.

Il flusso di correnti settentrionali risulterà enfatizzato dall’ulteriore spinta dell’anticiclone delle Azzorre verso la Gran Bretagna. Questo forcing determinerà l’inevitabile ulteriore cedimento dell’anticiclone africano, con il primo vero break di una prima parte d’Estate rovente.