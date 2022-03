Siamo nel pieno di una fase di meteo prettamente primaverile sull’Italia, con temperature in rialzo su valori sopra media. La presenza di un vortice depressionario tra Marocco e Mediterraneo Occidentale è all’origine del richiamo di correnti sciroccali verso l’Italia.

Il flusso d’origine nord-africana va a pescare l’aria di nuovo direttamente dall’entroterra sahariano, convogliando un notevole quantitativo di pulviscolo e polveri sollevate dal deserto del Sahara. Le piccole particelle di sabbia hanno invaso soprattutto la Spagna, ma avanzano verso l’Italia.

La lenta progressione verso est del vortice contribuirà ad accentuare il flusso sciroccale carico di polveri sahariane, destinato a colpire più direttamente le nostre regioni. Nel weekend la presenza del pulviscolo del deserto si estenderà quasi tutta Italia, risultando più densa al Centro-Sud.

Le previste piogge nel corso del weekend, tra le regioni meridionali, la Sardegna e la Sicilia, risulteranno quindi intrise della sabbia del deserto. Si tratterà di gocce di pioggia sporca, che si depositerà con una patina marrone sulle superfici e le carrozzerie delle automobili.

Le polveri sahariane conferiranno ai cieli una tinta giallognola, ma a tratti persino arancio-rossastra. Questo accadrà in presenza di nubi medio-alte che offuscheranno ulteriormente il cielo. Tali colorazioni potranno essere più accentuate all’alba o al tramonto.

Ondata di sabbia a più riprese

Il richiamo di polveri dal deserto potrebbe intensificarsi ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana, a seguito dell’approfondimento di una nuova depressione sulla Penisola Iberica. In questo frangente le nuvole di polveri desertiche potrebbero risalire anche verso parte del Centro Europa.

La possibilità di piogge sporche sarà quindi un’eventualità da tenere in considerazione nella prossima ondata di maltempo, attesa da mercoledì 30 Marzo. La neve rossa o un velo di polvere sahariana potrebbe cadere sulle Alpi, come già accaduto in questo mese in particolare sui Pirenei.