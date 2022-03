Dopo mesi di siccità, forse ci siamo e assisteremo presto ad un ribaltone meteo in grande stile. Il campo di alta pressione, responsabile della prolungata siccità, sarà letteralmente sradicato dal Continente Europeo, dove si affermerà una vasta saccatura a carattere freddo.

La primavera cambierà quindi completamente volto, ma dovremo attendere gli ultimi giorni di Marzo per sperimentare gli effetti di questo sconquasso atmosferico anche sull’Italia. Al momento l’anticiclone resta assoluto protagonista, con tepore pienamente primaverile che ha portato i termometri in alto.

Quest’assaggio di primavera coincide con la rimonta d’aria più calda, derivante dall’approssimarsi di un vortice afro mediterraneo. Gli effetti di questo ciclone si limiteranno a ben poca cosa sulle sole regioni meridionali ed insulari tra domenica e lunedì.

I primi giorni della nuova settimana segneranno anche il momento di un grande cambiamento a livello europeo, per l’approfondimento di una depressione fredda di matrice artica all’altezza della Scandinavia, che gradualmente si estenderà al Centro Europa con associato l’afflusso di masse d’aria fredde artiche.

Verso arrivo delle grandi piogge, l’evoluzione

La saccatura fredda dal Nord Europa tenderà ad allungarsi verso la Francia e la Penisola Iberica, dove andrà ad agganciare un’onda ciclonica secondaria legata al flusso atlantico. Questa dinamica porterà al probabile approfondimento vigoroso di una depressione sulla Spagna, in successivo movimento verso levante.

La perturbazione associata alla depressione prenderà forza e appare destinata ad investire in pieno l’Italia, attraverso un flusso di correnti inizialmente meridionali. Si tratterà di correnti cariche di umidità, che potrebbero portare le tanto agognate piogge abbondanti anche sul Nord Italia.

Potrebbero essere le prime piogge serie, dopo un lunghissimo periodo di siccità pressoché totale su vaste aree del Nord. Ci sarà occasione probabilmente anche per nevicate abbondanti sull’Arco Alpino, in una prima fase a quote elevate.

Quest’ondata di maltempo potrebbe peraltro durare per più giorni. L’inizio d’aprile si annuncia quindi perturbato e con il graduale intervento d’aria più fredda che farà abbassare la quota neve, almeno sulle Alpi. L’Italia sarà sede di contrasti fra l’aria fredda artica e quella più temperata afro-mediterranea.