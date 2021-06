POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ormai non sembrano esserci più dubbi: l’Estate si tingerà d’Africa. Il quadro meteo climatico sta già cambiando registro, archiviata difatti la parentesi instabile a seguito della circolazione d’aria fresca orientale è giunto il momento di rispolverare il vestiario estivo.

L’Anticiclone subtropicale sta per prendere letteralmente il sopravvento e a quanto pare potrebbe insistere sulle nostre regioni per tutta la seconda metà di giugno. Potranno esserci temporanei indebolimenti, ad esempio al Nord Italia nel corso del prossimo weekend, ma osservando le proiezioni termiche non possiamo far altro che evidenziare insistenti anomalie termiche positive.

Sarà caldo vero, diventerà calura o canicola col passare dei giorni. Si profilano giornate roventi, con punte massime che in alcune città d’Italia potrebbero raggiungere quota 40°C.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto l’instabilità è da considerarsi ormai alle spalle. Nel corso del fine settimana c’è stato un netto miglioramento del tempo, anche in quelle regioni dove qualche temporale pomeridiano è riuscito a resistere tra rilievi e zone interne.

Miglioramento che si farà più ficcante in questo primo scorcio settimanale, difatti ci aspettiamo un solido consolidamento dell’Alta Pressione e con esso un vigoroso rialzo delle temperature. La presenza di un’area depressionaria oceanica sull’Europa occidentale non farà altro che innescare la risalita di aria rovente sahariana verso l’Italia, in particolare tra le due Isole Maggiori e il Centro Nord.

I picchi più alti di temperatura si potrebbero realizzarsi nel fine settimana, allorquando in Sardegna la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere quota 40°C. Attenzione, invece, al Nord Italia perché un lieve cedimento della struttura anticiclonica – a seguito dell’espansione depressionaria verso est – potrebbe incentivare violenti temporali.

ESTATE A TINTE AFRICANE

Abbiamo analizzato attentamente i modelli matematici e le ultimissime proiezioni sembrano puntare – tutte – in direzione di una prosecuzione del bel tempo. Soprattutto sembrano puntare decise verso una permanenza dell’Anticiclone Africano, ciò significherebbe – chiaramente – la permanenza del gran caldo.

Caldo che, col passare dei giorni, porterebbe ad una crescita dell’umidità relativa e ciò si tradurrebbe in caldo afoso, calura, canicola, solleone. Estate decisamente africana, si tratterebbe infatti della prima, consistente, duratura ondata di calore della stagione.

IN CONCLUSIONE

Dopo averne discusso i giorni scorsi, la nuova settimana porta con sé conferme importanti: l’Estate, quella rovente, quella africana, sta diventando realtà.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.