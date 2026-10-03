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Che la Terra non se la stia passando troppo bene è sotto gli occhi di tutti. Secondo il Planetary Health Check 2026 del Potsdam Institute for Climate Impact Research, sette dei nove limiti planetari individuati dalla comunità scientifica risultano già oltrepassati. E ovviamente si tratta di una cosa davvero inquietante e preoccupante. Questo dato indica, inoltre, qualcosa di molto problematico, perché diversi sistemi fondamentali per il funzionamento del pianeta si trovano al di fuori della fascia considerata più sicura per l’umanità e per gli ecosistemi.

Una piccola introduzione

Quando si parla di crisi ambientale, spesso le persone pensano quasi solamente al cambiamento climatico e all’aumento delle temperature. Il problema, però, è molto più ampio. A essere sottoposti a una fortissima pressione (oramai da decenni) sono pure gli oceani, le foreste, la biodiversità, le risorse di acqua dolce e i grandi cicli naturali che regolano il funzionamento degli ecosistemi, vitali per la specie umana e non solo. Ricordiamo che sono tutte cose inter-correlate e nessuna è veramente indipendente l’una rispetto all’altra.

Cosa sono i limiti planetari?

Si tratta di soglie simboliche, ma al tempo stesso scientifiche, che aiutano a capire fino a che punto le attività umane possono modificare l’ambiente senza aumentare troppo il rischio di danni o, peggio ancora, devastazioni irreversibili.

I nove limiti solo i seguenti: il cambiamento climatico, l’integrità della biosfera (quindi la perdita di biodiversità), l’acidificazione degli oceani, il cambiamento nell’uso del suolo, il consumo e l’alterazione delle risorse di acqua dolce, i cicli dell’azoto e del fosforo, la presenza di nuove sostanze chimiche (derivati della plastica ecc.) e altri composti non biodegradabili, la presenza di aerosol nell’atmosfera e la riduzione dello strato di ozono.

Nel 2026, sette di questi nove indicatori risultano oltre la soglia considerata sicura. Il fatto che alcuni limiti non siano stati superati non significa ovviamente che il sistema Terra sia al riparo dai rischi. E anzi, data la scarsa coscienza ambientale di molti politicanti della terra, è facilmente plausibile che nei prossimi anni la situazione peggiori ulteriormente.

Cosa significa superare un limite

Superare una soglia planetaria non vuol dire che improvvisamente abbiamo un cambiamento epocale e irreversibile. Il concetto indica piuttosto una situazione nella quale aumenta il rischio di alterazioni e danni permanenti. E oltretutto diventa più difficile mantenere le condizioni che hanno permesso agli ecosistemi e alle società umane di crescere in maniera notevole.

Il problema però è molto più ampio, perché abbiamo superato contemporaneamente numerosi limiti. E le conseguenze non sono così scontate. Quanto maggiore è il numero di pressioni presenti contemporaneamente, tanto più difficile diventa prevedere come reagirà il sistema terrestre. Basti pensare che non parliamo di concetti astratti, ma anche aspetti molto concreti della vita quotidiana: la disponibilità di acqua, la produzione agricola, l’alimentazione, la salute, il rischio di decessi per il caldo, nuovi virus sconosciuti, le microplastiche, eccetera.

Una questione che dovrebbe essere sulle pagine dei giornali

Chiariamo una cosa. Aver superato sette limiti su nove chiaramente non deve essere valutato come una semplice classifica delle emergenze ambientali. È soprattutto il segnale di un pianeta sottoposto contemporaneamente a numerose pressioni. E, in epoca di grandi conflitti globali, c’è davvero una scarsissima coscienza da parte di chi dovrebbe invece detenere il potere.

Il tema riguarda in maniera primaria le generazioni più giovani. I cambiamenti ambientali (dal clima, al suolo, ai composti chimici) che si verificano oggi possono realmente condizionare il modo in cui le persone vivranno, studieranno, lavoreranno e utilizzeranno le risorse nei prossimi decenni. Basti pensare a un esempio molto comune negli ultimi tempi. Il fatto di rientrare a scuola con un clima troppo caldo e quindi la necessità di installare in fretta e furia condizionatori e ventilatori nelle aule, come se fosse un problema “magicamente” apparso nel 2026, oppure i sempre più numerosi studi sulle micro e nano-polastiche nei tessuti umani…

La questione fondamentale, alla luce di quanto spiegato, non è soltanto sapere quanti limiti siano stati superati, ma capire quanto margine rimanga per evitare nuove catastrofi. Risulta chiaro che se spendiamo milioni o peggio ancora miliardi di euro in scelte scellerate come la guerra o le armi nucleari, stiamo andando esattamente nella direzione contraria di quello che dovremmo andare. Incentivare il riuso, il riciclo, il risparmio energetico, limitare la plastica monouso e le nuove fonti di energia rinnovabili sarebbero già dei buoni passi per poter convivere senza problemi più grandi della nostra portata.