Seguici su Google

Attimi di paura in Spagna, sulla Spagna centro-orientale, dove nelle scorse ore si sono scatenati violenti temporali stazionari. Le perturbazioni atlantiche arrivano con facilità sull’Europa occidentale, ma qui si fermano poiché più ad est, ovvero sull’Italia e tutto il Mediterraneo centrale, è presente un enorme e coriaceo campo di alta pressione subtropicale che sta agendo come anticiclone di blocco. In poche parole, le perturbazioni vanno a sbattere su questo autentico muro di alta pressione, ormai fossilizzatosi sull’Italia da oltre 10 giorni, e persistono per molte ore consecutive, scatenando piogge torrenziali sulle stesse zone.

Alluvione in Spagna, oltre 150 mm di pioggia

A pagarne le conseguenze in questi ultimi giorni sono soprattutto bassa Francia e Spagna, dove i temporali si rivelano particolarmente insidiosi poiché persistono per troppe ore consecutive, scaricando al suolo enormi quantità di pioggia.

La zona tra Madrigueras e Albacete è stata pesantemente colpita da questi violenti temporali che hanno scaricato al suolo oltre 150 mm di pioggia in brevissimo tempo. In appena due ore e mezza è caduta al suolo una quantità spropositata di pioggia che ha causato enormi allagamenti, tanto da allagare alcuni tratti stradali con oltre 1 m di acqua.

Strade e abitazioni allagate, automobili trascinate via

Strade e abitazioni allagate, automobili trascinate via e numerose persone bloccate all’interno delle proprie abitazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità ci sarebbe una vittima e almeno 90 persone tratte in salvo.

Oltre alla pioggia caduta sui centri abitati, va aggiunta tutta l’acqua arrivata dalle ramblas e dai territori circostanti, che hanno aggravato ulteriormente l’inondazione.

Quest’oggi la cittadina di Madrigueras si è svegliata con strade ricoperte dal fango, veicoli ammassati dalle correnti e ingenti danni a case e attività commerciali. E il livello di emergenza resta alto secondo il piano regionale METEOCAM, poiché l’ondata di maltempo non è ancora terminata.

A rischio anche le coste spagnole

Da qualche ora i temporali si stanno accanendo anche sulle coste orientali della Spagna e le isole Baleari e, anche in questo caso, si tratta di temporali stazionari o semi-stazionari che scaricano al suolo enormi quantità di pioggia.

Il Mediterraneo caldo fornisce energia ai temporali

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci pensa il Mediterraneo con il suo carico di energia considerevole dopo un’estate caldissima: tutto il calore in eccesso inevitabilmente diventa benzina per questi temporali, i quali diventano più forti della norma e dispensano precipitazioni molto abbondanti su territori ristretti.

La situazione si sbloccherà una volta per tutte nel momento in cui l’anticiclone di blocco presente sul Mediterraneo centrale comincerà a perdere colpi. A quel punto le perturbazioni atlantiche torneranno a scorrere da ovest verso est, senza fossilizzarsi sugli stessi territori per troppe ore consecutive.