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L’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle una fase meteorologica caratterizzata da temperature decisamente elevate rispetto ai valori normalmente attesi nella seconda parte di settembre. Nonostante l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale dell’autunno, il quadro atmosferico continua a mantenere caratteristiche ancora molto vicine a quelle estive, soprattutto durante le ore centrali della giornata. L’alta pressione, con il suo centro motore tra la Penisola Iberica e la Francia, ha esteso la propria influenza verso il nostro Paese, garantendo condizioni generalmente stabili, cieli in prevalenza sereni e un buon soleggiamento su gran parte delle regioni.

Le temperature hanno così raggiunto valori insolitamente alti per il periodo, con diverse località che hanno registrato condizioni termiche più tipiche della stagione estiva che dell’ultima decade di settembre. Anche la giornata di lunedì 21 settembre sarà caratterizzata da questo scenario, con valori massimi che potranno raggiungere o localmente superare i 30°C in diverse zone d’Italia.

Il caldo, tuttavia, è ormai destinato a perdere progressivamente intensità. Già dalla serata di lunedì inizieranno a farsi sentire i primi segnali del cambiamento, con un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sarà questo il primo indizio dell’arrivo di masse d’aria sensibilmente più fresche provenienti dalle alte latitudini europee. Il passaggio non sarà immediato ovunque, ma nei giorni successivi il ridimensionamento delle temperature diventerà sempre più evidente.

Da martedì 22 settembre arriva l’aria più fresca

La giornata di martedì 22 settembre rappresenterà il primo vero passaggio verso condizioni atmosferiche più consone alla stagione. L’afflusso di aria fresca dal Nord Europa inizierà infatti a interessare l’Europa orientale e l’area balcanica, riuscendo a estendere i suoi effetti anche su alcune regioni italiane.

Il calo termico sarà inizialmente graduale, ma tenderà ad accentuarsi nella giornata di mercoledì 23 settembre. Le aree più coinvolte saranno il Nordest e il versante adriatico, territori naturalmente più esposti alle correnti provenienti dai Balcani. Proprio in queste zone si potranno osservare le variazioni più importanti rispetto ai valori registrati durante la fase calda.

Secondo le indicazioni attuali, in alcune località il calo delle temperature potrebbe raggiungere anche i 7°C rispetto ai giorni precedenti. Una differenza particolarmente significativa, se si considera che il cambiamento avverrà in un arco temporale piuttosto breve. Il passaggio sarà quindi facilmente percepibile dalla popolazione, soprattutto nelle ore mattutine e serali, quando l’aria più fresca si farà sentire maggiormente.

Il ridimensionamento termico interesserà comunque anche le altre regioni italiane, seppur con modalità differenti. Al Nordovest e sulle regioni tirreniche la diminuzione potrebbe risultare più graduale, mentre sulle zone esposte ai venti nord-orientali il cambiamento sarà più rapido. Nel complesso, l’intero Paese si avvia dunque verso una fase caratterizzata da temperature decisamente più vicine alla normalità stagionale.

Settembre cambia volto: verso temperature più autunnali

Il calo termico previsto nei prossimi giorni potrebbe rappresentare qualcosa di più di una semplice parentesi fresca. La circolazione atmosferica potrebbe infatti continuare a essere caratterizzata da correnti prevalentemente nord-orientali, favorendo il mantenimento di condizioni termiche più moderate anche nella parte successiva della settimana.

Dopo una fase insolitamente calda, il ritorno verso valori più tipici dell’ultima decade di settembre sarà particolarmente evidente nelle ore notturne. Le minime tenderanno infatti a diminuire progressivamente, rendendo più fresche le prime ore della giornata. Anche le massime, pur potendo mantenere localmente valori ancora miti, si porteranno su livelli ben più contenuti rispetto a quelli osservati durante la fase anticiclonica.

Il cambiamento non deve essere interpretato necessariamente come l’arrivo improvviso di un vero e proprio episodio di freddo autunnale. Si tratta piuttosto di un ridimensionamento del caldo anomalo che ha interessato l’Italia e che permetterà al quadro meteorologico di avvicinarsi maggiormente alle caratteristiche tipiche della stagione.

Il contrasto sarà comunque notevole: nel giro di pochi giorni si passerà da giornate con temperature prossime ai 30°C, e localmente superiori, a un contesto molto più equilibrato per il periodo. Il Nordest e il versante adriatico saranno le prime aree a percepire con maggiore intensità la svolta, mentre il cambiamento si estenderà progressivamente al resto del territorio nazionale.

L’ultima parte di settembre potrebbe quindi assumere caratteristiche decisamente più autunnali. Dopo un lungo periodo dominato dall’alta pressione e da temperature sopra la media, le correnti settentrionali e nord-orientali contribuiranno a riportare il termometro su valori più consoni alla stagione, segnando una chiara transizione verso un clima meno estivo.