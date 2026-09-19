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Il meteo potrebbe cambiare decisamente volto nella seconda parte della prossima settimana, quando sull’Italia potrebbe affacciarsi una fase più fresca e instabile. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli di calcolo stanno infatti mostrando segnali sempre più interessanti e, pur con tutte le cautele necessarie vista la distanza temporale, l’ipotesi di un’importante irruzione di aria fredda di origine nordatlantica appare oggi più concreta.

Prima di arrivare a questa possibile svolta, però, l’Italia dovrà fare i conti con una situazione ancora piuttosto differenziata. L’anticiclone continuerà a mantenere una certa presenza soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, favorendo condizioni relativamente tranquille e temperature ancora abbastanza miti.

Al Sud, invece, l’atmosfera resterà più instabile anche nelle prossime ore. Alcune zone potranno essere interessate da annuvolamenti e precipitazioni a carattere irregolare, a conferma di un quadro meteorologico tutt’altro che uniforme sul territorio nazionale.

Il passaggio più interessante potrebbe arrivare a partire da martedì.

Secondo le proiezioni attuali, una prima discesa di aria fredda potrebbe muoversi verso l’Europa sudorientale, interessando soprattutto l’area balcanica. In questa prima fase l’Italia rimarrebbe quindi solo marginalmente coinvolta dalla massa d’aria più fredda.

La situazione potrebbe però cambiare successivamente.

Un secondo impulso freddo potrebbe infatti essere agganciato dalla circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale, favorendo l’isolamento di una goccia fredda. È proprio questo elemento a rendere particolarmente interessante l’evoluzione prevista dai modelli.

La goccia fredda, infatti, potrebbe successivamente muoversi verso ovest e puntare in direzione dell’Italia, portando con sé aria decisamente più fresca e condizioni atmosferiche più instabili.

Naturalmente siamo ancora in una fase previsionale nella quale è necessario mantenere una certa prudenza. A questa distanza temporale, anche piccoli cambiamenti nella posizione delle figure bariche possono modificare sensibilmente la traiettoria finale del nucleo freddo. Una differenza di poche centinaia di chilometri può significare, per alcune regioni, passare da un coinvolgimento diretto a effetti molto più marginali.

Per questo motivo sarebbe prematuro parlare già oggi di un vero e proprio peggioramento generalizzato.

Il segnale che emerge, però, è interessante e rispetto alle precedenti emissioni appare più consistente. Se la configurazione dovesse essere confermata, l’ingresso di aria più fredda in quota potrebbe creare condizioni favorevoli a una maggiore instabilità atmosferica.

Il contrasto tra la massa d’aria fresca in arrivo e quella ancora relativamente mite presente sul Mediterraneo potrebbe favorire lo sviluppo di nubi e precipitazioni, con fenomeni che potrebbero assumere anche carattere temporalesco nelle aree maggiormente esposte.

Anche le temperature sarebbero inevitabilmente coinvolte. Dopo una fase ancora caratterizzata da valori relativamente elevati, l’arrivo di correnti settentrionali o nord-orientali potrebbe determinare un calo termico più evidente, soprattutto nelle zone raggiunte direttamente dalla massa d’aria fredda.

Sarebbe quindi una possibile svolta dal sapore decisamente più autunnale, proprio mentre ci avviciniamo alla fine di settembre.

Ma attenzione: non significa che l’estate sia destinata a sparire improvvisamente da tutta Italia e che l’autunno sia pronto a prendere definitivamente il sopravvento. Le dinamiche atmosferiche di questo periodo dell’anno sono ancora molto variabili e non è raro assistere a rapide alternanze tra fasi fresche e nuove parentesi miti.

Quello che oggi possiamo dire è che la probabilità di una fase più fresca e instabile nella seconda parte della prossima settimana è aumentata. È un segnale che merita di essere seguito, soprattutto perché gli ultimi aggiornamenti modellistici sembrano convergere maggiormente verso questa possibilità.

Il meteo dei prossimi giorni ci dirà se quella che oggi è una tendenza potrà trasformarsi in una previsione sempre più definita: saranno soprattutto i prossimi aggiornamenti a chiarire la traiettoria della goccia fredda, l’entità del raffreddamento e le zone d’Italia maggiormente coinvolte.

Ci ritorneremo.