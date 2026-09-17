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Negli ultimi giorni abbiamo visto i modelli di previsione cambiare spesso idea, abbiamo visto i centri di calcolo internazionali proporci soluzioni meteo climatiche differenti

Soluzioni meteo climatiche che però sono legate a doppio filo a quello che dovrebbe succedere sull’Europa settentrionale, ovvero lassù si dovrebbe strutturare un’ampia e profonda area di bassa pressione le cui maglie cicloniche dovrebbero riuscire comunque a propagarsi in direzione sud.

Il primo impulso sarà quello del weekend, allorquando aria fresca tornerà a bussare alla porta del Mediterraneo centrale facendo calare le temperature e innescando un’escalation temporalesca che su alcune regioni causerà i soliti, violenti temporali. Da valutare, in corso d’opera, l’eventuale sviluppo di una goccia fredda che se confermata andrebbe a provocare difficoltà previsionali ulteriori.

La vera incertezza è legata tuttavia a quel che potrebbe accadere nell’ultima decade mensile, infatti negli ultimi aggiornamenti modellistici possiamo dirvi che permane un coinvolgimento più o meno consistente delle nostre regioni. Aria addirittura fredda dai quadranti orientali potrebbe infatti palesarsi nel periodo in oggetto, determinando pertanto un peggioramento del tempo ma soprattutto un deciso crollo delle temperature.

Come sottolineato pocanzi le proiezioni dei centri di calcolo internazionali mostrano soluzioni differenti, infatti c’è chi propone un coinvolgimento importante chi invece ha rivisto la propria posizione consegnandoci di nuovo nelle mani dell’Alta Pressione. A prescindere da quello che comunque sarà il grado di coinvolgimento dobbiamo dirvi che qualcosa inizia a muoversi…

Nei precedenti editoriali, in numerosi editoriali, abbiamo detto che secondo noi l’ultima decade di settembre proporrà comunque cambiamenti importanti soprattutto a livello di circolazione emisferica. Circolazione che si orienterà su frequenze decisamente autunnali in varie zone europee e su questo punto non c’è alcun dubbio, quindi crediamo che le influenze sul Mediterraneo possano effettivamente palesarsi.

Se saranno influenze più o meno incisive lo vedremo, fatto sta che le sorprese secondo noi sono dietro l’angolo e i modelli di previsione hanno iniziato a fiutare qualcosa di importante.