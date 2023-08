La tanto attesa aria fresca è giunta a destinazione. Le temperature sono crollate da nord a sud, anche di oltre 10°C sul Meridione dopo l’improvviso caldo dei giorni scorsi. Tutto merito dell’aria fresca nord atlantica che è stata responsabile anche di condizioni meteo pessime, ovvero temporali e locali grandinate.

Il vortice di maltempo è ancora in azione in questi minuti e avrà ancora qualcosa da dire almeno fino a lunedì. Difatti altri temporali potranno interessare il Triveneto e a sprazzi le regioni adriatiche sia domenica che lunedì. Andrà meglio altrove, dove al Sole si contrapporrà sporadicamente qualche nube isolata.

Durata del fresco

L’aria fresca ci farà compagnia per diversi giorni e riuscirà nell’arduo compito di tener a debita distanza il grande caldo sub-tropicale. Ricordiamo, infatti, che ci troviamo nel cuore del Solleone, uno dei periodi più caldi dell’anno (climaticamente parlando). Dunque le temperature previste nei prossimi giorni sono decisamente ragguardevoli!

Temperature sotto le medie del periodo

La colonnina di mercurio ha appena cominciato la sua discesa. Nel corso di lunedì e le prime ore di martedì arriveremo all’apice della frescura, sia di notte che di giorno. Proprio in questo frangente le temperature risulteranno inferiori alle medie del periodo su tutta Italia, anche di 3-4°C.

I brividi del freddo in piena notte?

Per la prima volta in questa Estate potremmo percepire i tipici brividi del gran fresco o del freddo, soprattutto se ci rechiamo nelle valli o anche semplicemente in collina o nelle aree rurali della Val Padana. Pensate che nella notte di martedì 8 Agosto potremo raggiungere temperature minime, in piena notte, di appena 12-13°C in Val Padana e in collina su gran parte del centro Italia. Nelle valli appenniniche, quelle alpine e prealpine potremo raggiungere temperature minima ad una cifra!

Insomma il primo freddo estivo sarà ben presente anche a bassa quota, seppur per una sola notte. In montagna farà ancor più freddo, tanto che non escludiamo minime attorno ai 5-6°C specie sulle Alpi attorno ai 1500 metri di quota.

Da giovedì le temperature cominceranno a salire nuovamente grazie al rinforzo dell’anticiclone africano. Le condizioni meteo, tuttavia, non dovrebbero essere estreme.