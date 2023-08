Gli scienziati della Michigan State University hanno scoperto ⁤la luce di energia ⁤più alta, o raggi gamma, proveniente dal sole​ utilizzando l’Osservatorio ad Acqua Cherenkov⁣ ad Alta​ Quota (HAWC). Questi raggi gamma, sorprendentemente abbondanti e⁤ luminosi, ​pongono⁤ nuove domande‌ sulla‍ nostra comprensione del ​sole e dei suoi ​processi⁣ ad alta energia.

La scoperta ⁤dei raggi gamma

Gli⁢ astrofisici ⁣rivelano che il‍ sole emette⁢ raggi gamma con energie superiori a quelle mai misurate. Questi raggi gamma⁢ perdono energia nell’atmosfera terrestre, il‌ che significa che non rappresentano una minaccia per la vita. Ciò ‍consente anche ⁤di scoprirli da parte dei ricercatori che ​lavorano con l’Osservatorio ad Acqua⁤ Cherenkov ad ‌Alta⁣ Quota, o⁣ HAWC, situato in ‍Messico.

Il ruolo dell’Osservatorio HAWC

L’HAWC, finanziato dalla National Science Foundation e dal National Council of Humanities‍ Science and‍ Technology, svolge un ruolo importante‌ nella storia. A​ differenza di altri osservatori, lavora 24 ore ⁤su 24. “Abbiamo ora tecniche osservative che ⁢non erano possibili qualche anno fa”,⁣ ha ⁢detto Mehr Un Nisa,⁢ ricercatrice post-dottorato ​presso la‍ Michigan ⁢State ⁣University e autrice corrispondente del nuovo rapporto.

Un telescopio diverso​ dagli altri

Oltre a funzionare in modo diverso dai telescopi⁢ convenzionali, ‍l’HAWC ha un aspetto molto diverso ‍dal telescopio tipico. Invece di un tubo dotato ​di lenti di‍ vetro, l’HAWC utilizza una rete⁤ di 300 grandi serbatoi d’acqua, ​ciascuno ‍riempito ⁤con ‌circa 200 tonnellate metriche ⁢di acqua. ⁢La rete è ​situata tra due cime di vulcani inattivi in Messico, a più​ di 4.000 metri ‍sul livello⁤ del mare.

La ricerca‌ pionieristica

Nisa⁣ e ​i suoi colleghi hanno iniziato a raccogliere dati nel⁢ 2015. Nel 2021, ‌il ​team aveva⁤ accumulato abbastanza dati per iniziare a esaminare i raggi gamma del sole con sufficiente attenzione.

La ‍scoperta⁢ dei raggi​ gamma​ ad alta energia

“Dopo aver esaminato sei anni di dati, ‍è emerso questo eccesso di raggi gamma”, ha detto Nisa. “Quando l’abbiamo ‍visto per⁣ la prima volta, abbiamo pensato: ‘Abbiamo‍ sicuramente sbagliato qualcosa. Il sole non può essere così luminoso a ⁣queste‍ energie’”.

Una storia di scoperta dei raggi⁣ gamma

Negli anni​ ’90, gli scienziati⁣ prevedevano che il ⁣sole‍ potesse produrre raggi gamma quando⁢ raggi ‌cosmici ad ⁣alta energia – ⁤particelle accelerate‍ da una ⁤potenza cosmica⁣ come un buco nero o una supernova – si scontrano ⁢con ‌i protoni nel sole. Ma, ⁣sulla base di ciò che si sapeva ⁢sui raggi cosmici e sul sole, i ricercatori ipotizzavano anche che sarebbe raro vedere questi⁣ raggi⁣ gamma raggiungere la⁤ Terra.

La collaborazione​ HAWC

La‍ collaborazione⁣ HAWC comprende‌ più di 30 istituzioni in⁢ Nord America, Europa e Asia, e una parte⁤ considerevole di essa è rappresentata nei quasi 100 autori del nuovo documento. Ora, ‌per‌ la prima volta, il team ha dimostrato che​ le energie dei raggi del sole si estendono nell’intervallo⁤ TeV, fino a quasi 10 TeV, che ⁤sembra essere ⁣il massimo, ha detto Nisa.

Le nuove domande poste dalla⁤ scoperta

Attualmente, la scoperta⁤ pone più domande che ‌risposte. Gli scienziati solari ora si chiederanno come esattamente questi‌ raggi gamma raggiungono energie così elevate e quale‌ ruolo svolgono i campi magnetici del sole ‍in​ questo fenomeno,‍ ha​ detto Nisa.

Conclusione

La scoperta dei raggi gamma ad alta energia dal sole, effettuata grazie all’Osservatorio HAWC, ha aperto nuove domande sulla nostra comprensione del sole ​e ​dei suoi processi ad alta energia. Questa scoperta rivoluzionaria ‌ci ⁤fa vedere le cose sotto una luce diversa, letteralmente, e ci ricorda⁢ che l’universo ha ancora molti segreti da svelare.