Non crediate che sia semplice, in questi giorni commentare le proiezioni meteo climatiche è difficile anche per noi. Purtroppo dobbiamo farlo, il nostro lavoro è quello di rendervi partecipi di tutto quello che succede sopra le nostre teste.

Rendervi partecipi del caldo è un lavoro faticoso, non per il caldo fine a se stesso quanto per le folli temperature che si registreranno in molte città italiane. Siamo preoccupati, siamo preoccupati perché come scriviamo da giorni tutta questa energia termica (o potenziale che dir si voglia) rappresenterà un grosso problema.

Quando? Beh, non possiamo dare delle date ma sappiamo che al primo accenno di fresco il cambiamento meteo sarà violento. Si scatenerà un vero e proprio putiferio, questo perché il caldo in eccesso non fa mai bene. La speranza sapete qual è? Che possa subentrare un rapido cambiamento perché più andremo avanti col caldo peggio sarà.

Al di là dei fenomeni estivi che potrebbero comunque verificarsi, stiamo parlando chiaramente dei temporali, ciò che ci preoccupa maggiormente è l’autunno.

Qualora dovessimo proseguire sulla strada dell’anticiclone africano la prossima stagione autunnale potrebbe letteralmente scatenarsi. Potrebbero ad esempio formarsi i temibili cicloni mediterranei, ovvero quelle strutture cicloniche molto simili agli uragani atlantici e pertanto capaci di scaricare al suolo ingentissime quantità d’acqua.

Poi ci potrebbero essere ovviamente anche i temporali autunnali, temporali che a quel punto potrebbero assumere ancora una volta carattere di nubifragio. Per non parlare delle grandinate fuori stagione. Insomma, tutta una serie di fenomeni violenti che, diciamolo, ci preoccupano non poco.