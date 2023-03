È un evento meteo che fa notizia quello che si sta verificando in Asia centrale. Vi abbiamo parlato in ultim’ora meteo dell’ondata di calore stratosferica che si sta abbattendo tra la Cina e la Corea, dove la temperatura raggiunge persino 25° sopra la norma. Non so se avete idea di ciò che voglia dire questo evento meteo come grandezza.

Per quelle aree sono temperature equivalenti, nel caso fosse estate a valori superiori ai 50 °C, ovvero temperature invivibili per l’oltre miliardo di popolazione che vive in quell’area.

Ma è notizia di oggi quella dell’ondata di calore in Asia centrale. Anche qui ci sono anomalie termiche che vanno anche oltre 20 °C, e stavolta siamo molto vicini al Europa. Parliamo di quei paesi dell’ex Unione Sovietica posti appena a sud della Siberia, dove una ondata di calore di incredibili intensità ha prodotto temperature fino a 38 °C. E il caldo non è finito qui, infatti le previsioni meteo indicano temperatura in ulteriore aumento.

In Iran sono state toccate temperature sino 8 °C superiori a quelli medi di luglio.

Quanto succede da quelle parti avrà probabilmente un’influenza anche da noi, infatti, molto spesso abbiamo osservato che il caldo si propaga da oriente verso ovest. È il Medioriente che registra l’arrivo dell’estate prima dell’Europa occidentale e del Mediterraneo centrale. Ovviamente il caldo si fa sentire mediamente alla pari anche a sud della catena dell’Atlante che si trova nel Nord Africa (Sahara), e comunque entrambe le amplissime regioni ci danno un indicatore non poco trascurabile per monitorare l’eventualità di future ondate di calore in Europa.

Al momento siamo ancora a marzo, e in Italia non avremo sicuramente, perlomeno c’è da augurarsi temperature così estreme come quelle registrate nella regione dell’Asia centrale.

Caldo record ieri in Asia centrale: 35,0 Turkmenistan, 30.5 Uzbekistan (salirà a 32/33C nei prossimi giorni),

27.6 Kazakistan. In Tagikistan 26.4 a Pendzikent posta a più di 1000 metri sul livello del mare. Calore incredibile nel nord dell’Iran con 37,6°C a Ezbaram, 25°C sopra la media e 8°C sopra la media di luglio. Si avete letto bene, in questa località è stata registrata una temperatura di 8 °C sopra la media di luglio, ma siamo appena marzo.

Insomma, siamo in balia di meteo estremo. Ed è quello che avevano ampiamente descritto gli scienziati quando descrivevano i cambiamenti climatici che avremmo avuto. Queste sono temperature che veramente lasciano senza parole.