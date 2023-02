HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

In alcune località sono attese condizioni estreme con congelamento e rischio di e morte una persona in soli dieci minuti.

Cos’è un’esplosione artica?

Nel suo rapporto, il National Bureau of Weights and Measures (NWS) ha affermato che la tempesta artica porterà a condizioni di freddo estremo nel New England. L’impatto ha cominciato ad apparire nelle prime ore di giovedì e venerdì (oggi, queste ore in considerazione del fuso orario).

Nelle aree vicino al Canada le temperature dovrebbero scendere a -30°C. Il NWS ha anche descritto la combinazione meteo come un “potente fronte artico” e si raccomanda di evitare di uscire nel New England, dove sono attese nelle prossime ore i venti più freddi degli anni.

Un’esplosione artica è un fronte freddo proveniente da nord che provoca basse temperature, neve, pioggia gelata e vento. Prende tale nome perché l’aria fredda del Polo Nord viene spinta verso sud dalle correnti atmosferiche.

I venti freddi congeleranno il nord-est. Attualmente, più di 15 milioni di persone sono in allerta meteo. L’avviso è in vigore da stamattina venerdì e sarà valido fino a sabato ora locale.

Più di 400.000 case sono rimaste senza elettricità giovedì mattina per una prima tempesta. La maggior parte delle interruzioni si è verificata nell’area di Austin, in Texas (ve ne abbiamo parlato).

E quando il confine meridionale del Paese inizierà a vedere un aumento della temperatura, si avrà una maggiore energia per la tempesta con il rischio che si formi un nuovo ciclone bomba, un’esplosione artica che farà scendere le temperature molto sotto lo zero con tempeste di neve.

C’è una preoccupazione massima per Buffalo.