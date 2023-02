La foto dal Meteosat di stamattina è tra quelle piuttosto rare in una prima mattina di febbraio. È possibile vedere solo una lievissima foschia in Valpadana, nubi basse in Toscana, ma in genere l’Italia appare con cielo sereno o poco nuvoloso. Le Alpi e le cime appenniniche, l’Etna, il Gennargentu in Sardegna, sono visibili con la loro neve caduta gli scorsi giorni. Ma l’immagine ha ben poco di invernale, proprio perché con un’alta pressione intensa come quelle di questi giorni a mancare è la nebbia. La responsabilità di questo è l’alta pressione di matrice africana che prosciuga l’aria dell’umidità.