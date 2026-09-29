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Oggi, martedì 29 settembre 2026: il tempo sull’Italia

Al Nord Italia i settori alpini resteranno sotto nubi compatte, ma senza precipitazioni. In giornata la nuvolosità aumenterà da ovest, ma si tratterà di strati innocui. Sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso e clima mite nelle ore diurne.

Al Centro e in Sardegna comparirà qualche isolato banco di nubi basse, con visibilità ridotta fino al primo mattino, specie sulla Pianura Emiliano-Romagnola e nelle zone interne della Toscana. Poi ampie schiarite, mentre sul Basso Lazio alcuni addensamenti potranno dare piovaschi o locali temporali pomeridiani. In tarda serata nubi alte in arrivo sulla Toscana settentrionale.

Al Sud e in Sicilia prevarrà il sole. Fanno eccezione la Puglia centrale, i rilievi meridionali della Calabria e la stessa Sicilia, dove sono attese locali piogge o deboli rovesci, a tratti temporaleschi sull’isola. I fenomeni si esauriranno in serata.

Temperature

Minime quasi invariate, con isolati rialzi al Centro-Nord e nelle zone interne del Sud. Massime stazionarie ovunque, in lieve calo soltanto sui settori alpini.

Mercoledì 30 settembre: rovesci sulle Alpi occidentali

Al Nord condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, salvo annuvolamenti compatti già dal mattino sull’Arco Alpino e sull’Appennino Ligure, con rovesci sui rilievi occidentali. Al primo mattino dense foschie sulle coste dell’Adriatico, in rapido dissolvimento.

Al Centro e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, senza fenomeni di rilievo, con foschie anche sul litorale adriatico.

Al Sud e in Sicilia nuvolosità irregolare in aumento sulle estreme regioni meridionali, con qualche rovescio e isolati temporali sulla Sicilia meridionale.

Minime in aumento lungo l’Arco Alpino e sulle coste del Basso Veneto e dell’Emilia-Romagna, in calo nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Umbria. Massime in diminuzione sulle Alpi e sulla Sardegna settentrionale, stazionarie altrove.

Giovedì 1° ottobre: temporali su Valle d’Aosta e Sardegna

Tempo in prevalenza soleggiato, ma sulla Valle d’Aosta e sull’Arco Alpino centro-occidentale gli addensamenti compatti del mattino porteranno piogge e, dal pomeriggio, rovesci o temporali. In serata migliorerà, salvo fenomeni residui in Valle d’Aosta. Rovesci o temporali anche sulla Sardegna, in dissolvimento serale.

Venerdì 2 ottobre: ancora instabilità sulle Alpi nord-occidentali

Nuovo aumento delle nubi sull’Arco Alpino nord-occidentale, con rovesci e temporali. Sulla Sardegna, nel pomeriggio, nubi cumuliformi con locali piovaschi, in rapida attenuazione.

Weekend 3-4 ottobre: sole prevalente, temporali sulle Alpi

Sabato 3 e domenica 4 ottobre sole ovunque, ma con temporali sull’Arco Alpino. Sulle Isole Maggiori e sui rilievi della Calabria le nubi delle ore centrali porteranno locali piovaschi.

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