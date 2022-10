L’indice PDO rimane significativamente negativo nonostante il caldo diffuso vicino alla costa occidentale del Nord America. La causa è che l’acqua molto calda a est del Giappone che sta dominando il calcolo di questo indice climatico.

D’altronde profonde anomalie delle acque marine emisferiche si sono intensificate durante la stagione estiva, e persistono, anche se ci sono state le prime maestose irruzioni d’aria fredda, come quella che ha interessato alcuni giorni fa il Giappone e ampie aree del Pacifico nord occidentale, con un crollo di oltre 20 gradi della temperatura che era abominevolmente elevata. Nel breve periodo si avrà una notevole discesa di aria fredda nel Nord America orientale, con nevicate in molte località.

Altri indici sono anomali in questo periodo, e soprattutto per l’Europa è fondamentale, per altro attualmente particolarmente fuori scala, l’EA-WR (East Atlantic-Western Russia Pattern).

L’EA-WR può influenzare il clima in tutta Europa con modelli climatici di comportamento in diversi periodi dell’anno. L’EA-WR è attualmente positivo, ma viene previsto con i modelli matematici stagionali, divenire negativo in diverse occasioni durante l’inverno.

L’EA-WR negativo può favorire clima rigido ed anche associato a maltempo, che d’inverno diventa neve in molte aree dell’Europa.

L’Italia viene influenzata da questo indice del clima, dove però quest’anno sarà molto marcata la presenza di acque calde del Mediterraneo, da cui dipenderanno gran parte delle precipitazioni dei prossimi mesi.

Vi chiederete perché affrontare argomenti complessi da riportare al grande pubblico qui. Orbene, nel nostro piccolo cerchiamo di spiegare perché e come gli indici di comportamento del clima originino fluttuazioni climatiche che poi saranno responsabili dell’andamento stagionale. Tra l’altro, queste sempre più sono influenzate dai cambiamenti del clima, e illustri centri di ricerca meteo climatica provano a capire l’implicazione futura del riscaldamento globale su di essi.

In un’epoca di repentini cambiamenti del clima, e direi caos, è utile conoscere sempre più in maniera approfondita l’evoluzione meteo climatica stagionale da cui non pretendiamo di conoscere se nevicherà in questa o quella località. Per altro si possono solo fare ipotesi di eventuali nevicate nelle aree alpine meridionali come proposto da vari modelli matematici del clima ed anche da uno dei maggiori centri meteo privati mondiali come Accuweather.

Pertanto, ora come ora, abbiamo una spiegazione anche del continuo clima mite su gran parte dell’Europa, oltre che della notevole facilità nell’intrusione di aria calda africana associata al relativo anticiclone. Ma allo stesso tempo, abbiamo notizie di un prossimo consistente raffreddamento meteo climatico in Europa e Italia.

Riferimenti per il calcolo dell’indice climatico attuale PDO a cura di World Climate Service