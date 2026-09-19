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Il fine settimana sta vedendo un progressivo recupero della pressione da ovest, dopo il transito sul Mediterraneo centrale di un moderato cavo instabile settentrionale che ha arrecato, negli ultimi giorni e nelle ultime ore, diffusi rovesci e temporali su diverse aree italiane. Tuttavia, la figura stabilizzante occidentale non riuscirà ad arrivare ovunque ancora in questo weekend. Per oggi interesserà diffusamente le regioni settentrionali e il medio-alto Tirreno, dove per di più si registra già un ampio soleggiamento e poi la continuazione del bel tempo prevalente, ancor più per domani, salvo qualche addensamento temporaneo nelle ore pomeridiane odierne. Le aree del medio e basso Adriatico e diverse regioni meridionali sono ancora coinvolte, invece, in una moderata circolazione instabile, con direttrice delle correnti portanti in prevalenza occidentale, ma in uno scenario in cui la disposizione barica va facendosi sempre più meridiana. In questo quadro, quindi, i settori appenninici centro-meridionali, localmente anche qualche costa adriatica e ancor più le zone del basso Tirreno, soprattutto siciliane e a tratti calabresi, continueranno a essere alle prese con instabilità diffusa, di più nelle ore pomeridiane, all’insegna di rovesci e temporali, in qualche caso anche forti.

Il tempo atteso per domenica 20 settembre

Ma, in questa analisi, ci soffermeremo in particolare sul tempo previsto per la giornata di domani, domenica 20 settembre. Nel corso di essa, l’alta pressione dalla Francia e dall’Europa occidentale si rafforzerà ancora di più verso il Nord Italia e verso il medio e alto Tirreno, con giornata sempre ampiamente soleggiata su questi settori, salvo il passaggio di nubi alte, perlopiù in forma di velature del cielo, sulle aree settentrionali e con qualche nube irregolare in più, ma innocua, verso la Romagna. Sole dominante sul medio e alto Tirreno. La pressione si rinforzerà anche sul centro Appennino e sul medio-basso Adriatico, dove l’instabilità cesserà quasi del tutto, ma rimarranno nubi irregolari e qualche addensamento, non escluso ancora con qualche residuo fenomeno che, semmai accada, risulterà debole e molto localizzato. Giornata festiva, invece, ancora mediamente instabile tra il centro-sud della Campania, specie nelle aree interne, la Lucania, di più quella occidentale, poi tra Calabria, Sicilia e localmente anche verso la Sardegna sudorientale e centrale interna. Su tutte queste aree, nonostante l’avanzamento dell’alta pressione da ovest, rimarrà una debole curvatura ciclonica, specie in quota, così come visibile nell’immagine di copertina che rappresenta la situazione barica attesa per le ore pomeridiane di domani, domenica 20: una curvatura ciclonica che arreca correnti nordoccidentali moderatamente instabili e certamente più impattanti.

La giornata ora per ora: nubi, rovesci e temperature

La mattinata di domani, più in dettaglio, potrà vedere una nuvolosità più compatta sui settori ionici della Calabria, con locali rovesci e temporali, altre nubi più intense sulle coste orientali e sull’immediato entroterra della Sardegna centro-meridionale, anche qui con rovesci e locali temporali; nubi medio-basse con qualche rovescio, sebbene magari in forma più debole, anche sulle coste tra Abruzzo e Molise, su qualcuna centrale pugliese, tra il Barese e il Brindisino, e qualche altro addensamento con brevi rovesci sparsi sulle coste calabresi tirreniche e sul nord della Sicilia. Sul resto del Sud, tempo buono e anche con ampie schiarite. Nelle ore pomeridiane si accenderanno più rovesci e temporali sulla Calabria, in particolare sui settori interni, ma anche sulle coste tirreniche e meridionali, meno sui versanti ionici; altri temporali diffusi fioriranno sulla Sicilia, specie nelle aree centro-orientali, e qualcuno anche sulle zone interne della Campania centro-meridionale, tra il sud dell’Avellinese e il Salernitano, nonché sulla Lucania, specie quella centro-occidentale. Fenomeni residui occasionali sul sud della Sardegna, ma qui in miglioramento, e qualche addensamento localizzato ancora tra i rilievi interni abruzzesi, il Gargano e il sud della Puglia, dove però i fenomeni saranno scarsi o al più deboli e residui. Generalmente meglio sul resto del Sud, o solo con un po’ di nubi irregolari. In serata, residui rovesci sulle aree interne e meridionali siciliane, con miglioramento altrove al Sud o ultimi addensamenti isolati. Le temperature, per domani, subiranno un leggero calo al Sud e ancora di più sulla Sicilia, mentre saranno in generale aumento altrove, anche apprezzabile al Nord, qui fino a 27/28°C di massima, se non localmente anche oltre.