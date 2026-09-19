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Siamo ad un passo dall’inizio dell’autunno astronomico ed il meteo della nuova settimana riserverà delle importanti novità con un primo cambio di passo. Le perturbazioni autunnali resteranno lontane e ancora faticheranno a sfondare, ma crescenti infiltrazioni d’aria fredda da est comporteranno conseguenze su parte d’Italia. Questo cambio di circolazione scaturirà dall’approfondimento di una vasta saccatura fredda sull’Europa Centro-Orientale, alimentata dalla discesa di correnti d’estrazione polare. Più ad ovest ci sarà l’anticiclone a contrapporsi e l’Italia si verrà a trovare un po’ nel mezzo, ma in qualche modo risentirà parzialmente degli effetti del flusso più freddo in entrata da est.

Prima di questi scossoni, la partenza della settimana sarà però caratterizzata dall’ulteriore rinforzo dell’anticiclone che favorirà un ulteriore generale rialzo termico. Ci attende un vero e proprio caldo tardivo fuori stagione da Nord a Sud, con apice proprio tra Lunedì 21 e Martedì 22 Settembre. In questo frangente avremo il culmine della rimonta anticiclonica, supportata da apporti d’aria calda in quota di matrice subtropicale. Il clima sarà quindi ancora quello estivo. Basti pensare che si potranno raggiungere picchi di 31-32 gradi in alcune zone delle regioni tirreniche, delle due Isole Maggiori e anche il resto del Sud. I 30 gradi si potrebbero toccare persino sulle pianure del Nord.

Qualcosa incomincerà a cambiare da Martedì 22 Settembre lungo i versanti adriatici, dove inizieranno ad affluire correnti più fresche settentrionali. Questo primo impulso d’aria più fresca non porterà significative fibrillazioni, ma solo un moderato calo delle temperature ed un rinforzo dei venti di Tramontana e Grecale. Il sole continuerà quindi a splendere su gran parte d’Italia, a parte annuvolamenti perlopiù sterili, un po’ più spessi sui versanti adriatici dell’Appennino Centro-Meridionale. Solamente sulla Bassa Calabria e sulla Sicilia Orientale ci saranno maggiori contrasti termici a stimolare l’instabilità con presenza di temporali perlopiù diurni.

Fase più fresca ed instabile dal 26, attesi anche temporali oltre al calo termico

Nella fase centrale della settimana la situazione inizierà a mostrare una maggiore vivacità, per l’approssimarsi di ulteriori correnti fresche balcaniche a contrastare con quelle calde mediterranee. Mercoledì 23 Settembre cambierà ancora poco, con un po’ d’instabilità ad evoluzione diurna generalmente limitata alla Sicilia e alla Sardegna. Sul resto del Paese il tempo sarà asciutto, pur con addensamenti localmente compatti lungo la dorsale appenninica meridionale.

Giovedì 24 lo scenario si deteriorerà decisamente, per l’arrivo di un impulso d’aria fredda più incisivo da nord-est. L’alta pressione sarà quindi costretta ad arretrare verso ovest, permettendo l’intrusione di masse d’aria più instabili a tutte le quote. Il peggioramento è atteso inizialmente lungo il versante adriatico e a seguire anche al Sud, con temperature che potranno calare sino a portarsi al di sotto delle medie stagionali.

L’Italia sarà quindi spaccata in due, durante questa fase di afflusso di correnti più fresche orientali. Il sole continuerà a dominare su gran parte del Nord e delle regioni tirreniche, mentre ci sarà una parentesi di variabilità sul resto del Paese. Il tempo più movimentato è previsto al Sud, dove l’instabilità atmosferica potrebbe mantenersi anche per Venerdì 25 e nell’ultimo weekend di Settembre, a causa dell’isolamento di una goccia fredda tra lo Ionio ed il Mar Libico. L’aspetto particolare del meteo di questo fine settembre è legato all’assenza di fronti atlantici, con piogge totalmente assenti al Nord, proprio dove dovrebbero giungere in questo periodo.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.