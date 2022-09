Il Mediterraneo e l’Italia sono noti per avere un clima mite senza quelli sbalzi di temperatura che avvengono nelle ampie aree continentali. La diminuzione della temperatura appare stravagante, in quanto nei capoluoghi di provincia, che solitamente si trovano ubicati in aree non eccessivamente soggette a variazioni termiche eclatanti, vediamo che non poche località avranno un calo di temperatura di oltre 15°C, ma vediamo anche picchi di 18°C in meno.

Si annuncia un cambiamento probabilmente tra i maggiori degli ultimi decenni in una decadenza dell’estate. Questa differenza di temperatura è motivata dal fatto che avviene molto tardivamente, e che siamo in questi giorni interessati anche da un’ondata di calore, che anche se non sta assumendo rilevanza quanto avvenuto tra le Baleari e la Francia, anche se qualche località tocca però 40 °C in Sardegna.

Fuori stagione lo è anche l’intrusione di aria fredda di origine artica, estremamente inusuale durante il mese di settembre. Questo evento accentua a dismisura le anomalie meteo climatiche. Di solito dovrebbero prevalere le correnti occidentali, a volte nord-occidentali, ma quelle che avremo saranno direttamente dalle regioni polari, ovviamente mitigate cammin facendo.

Mentre nel periodo che seguirà al crollo termico che avremo durante il fine settimana, si annunciano altre masse d’aria fredda che tenderanno a raggiungere l’Italia. Per altro, c’è un cenno ad avere flussi d’aria fredda dalla Russia. Ciò è un’anomalia smisurata, assolutamente fuori stagione.

E sul fuori stagione ci sarebbe da dire anche sull’caldo che attualmente è ben oltre ciò che dovremmo subire questo periodo dell’anno. Nei primi di settembre non si è avuto alcun crollo della temperatura, e nessuna giornata con temperature nella media. Di certo non ha fatto caldo come agosto, e su questo aiuta il calendario. E per andare a trovare qualche giorno prossimo alla media dovremmo andare probabilmente andare a fine maggio, quando si ebbe un calo termico dopo le precoci ondate di caldo.

In montagna la temperatura potrebbe scendere ancor più, soprattutto su quelle aree che saranno più esposte alle correnti settentrionali, ma anche quelle che attualmente hanno invece un’invasione d’aria rovente dall’africa.

Un cambiamento meteo così radicale e più tipico delle aree a clima continentale e non di certo in Italia.

Stima della variazione della temperatura nei capoluoghi. Temperatura massima.



L’Aquila, Tempio Pausania 18°C

Ascoli Piceno, Campobasso 17°C

Macerata 16°C

Teramo, Rieti 15°C

Chieti, Rovigo, Ferrara, Pescara, Terni, Urbino, Cesena, Mantova, Roma 14°C



Parma, Modena, Viterbo, Reggio nell’Emilia, Bologna, Nuoro, Forlì, Foggia, Fermo 13°C

Perugia, Cosenza, Pesaro, Sassari, Siena, Andria, Isernia, Trento, Arezzo, Venezia, Olbia, Padova, Cremona, Rimini, Vicenza 12°C

Trieste, Oristano, Ancona, Piacenza, Barletta, Verona, Treviso, Cuneo, Lucca, Firenze, Alessandria, Potenza, Ravenna 11°C

Trani, Lodi, Asti, Iglesias, Bari, Matera, Vibo Valentia, Pisa, Frosinone, Pavia, Bolzano, Prato, Brescia, Pordenone 10°C

Aosta, Pistoia, Carbonia, Bergamo, Catanzaro, Brindisi, Livorno, Torino, Benevento, Vercelli 9°C

Belluno, Lecce, Milano, Gorizia, Lanusei, Tortolì, Novara, Udine, Monza, Sanluri 8°C

Carrara, Avellino, Enna, Taranto, Crotone, Sondrio, Verbania, Latina, Massa, Reggio di Calabria, Villacidro 7°C

Catania, La Spezia, Caserta, Cagliari, Como, Grosseto, Palermo, Varese, Trapani, Messina, Biella, Lecco, Caltanissetta 6°C

Savona, Ragusa, Siracusa, Genova, Imperia 5°C

Salerno 4°C

Napoli 3°C

Agrigento 2°C