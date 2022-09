La conseguenza del cambiamento meteo si faranno notare considerevolmente in ambito termico, e in particolare nei rilievi, dove la temperatura sprofonderà i vari gradi sotto zero. Le ultime proiezioni propongono grandi gelate anche sotto i 2000 m di quota.

Sia chiaro, in questa fase di freddo che toccherà le Alpi non ci sarà niente di eclatante, anche perché ormai a metà settembre le temperature avrebbero dovuto essere decisamente inferiori rispetto a quanto stiamo registrando attualmente. Peraltro, questo raffreddamento risulterà essere una sorta di toccate fuga, in quanto la temperatura dopo brusco calo tenderà di nuovo ad aumentare, però per un certo periodo difficilmente si porterà sopra la media.

Un’altra notizia non poco rilevante e che si avranno anche delle nevicate, ora troppo prematuro prevedere dove con precisione, abbiamo parlato di neve che potrebbe cadere sulla fascia di crinali, e però soprattutto nel settore orientale spingersi fin sino i 1000 m di quota ma localmente. Niente di eccezionale anche questo caso, in quanto in passato si sono verificate nevicate settembrine anche sui 1000 m di quota nella regione alpina.

Monte Rosa-Capanna Margherita -15.4°C

Pian Rosa -10.7°C

Passo dello Stelvio -7.3°C

Colle del Nivolet -5.6°C

Colle del Gran San Bernardo, Passo Sella -4.4°C

Passo Pordoi, Solda-Sulden -4.3°C

Curon Venosta – Graun im Vinschgau, Passo Fedaia-Marmolada -3.6°C

Etna -3.3°C

Arabba -3.1°C

Misurina -2.9°C

Passo San Pellegrino -2.8°C

Corvara in Badia – Corvara, Livinallongo del Col di Lana -2.6°C

Breuil-Cervinia, Canazei, Malborghetto Valbruna, Selva di Val Gardena – Wolkenstein in Groeden, Tarvisio -2.5°C

Claviere -2.2°C

Passo Resia -2.1°C

Colle Santa Lucia, Livigno, Sestriere -2°C

Sauze d’Oulx -1.8°C

Monte Grappa, Predoi – Prettau -1.7°C

Sauze di Cesana -1.6°C

Pragelato -1.5°C

Sappada -1.3°C

Monte Cimone -1.2°C

Chamois, Ligosullo, Ravascletto -1.1°C

Pila, San Martino di Castrozza, Sauris -1°C

Danta di Cadore, Passo del Tonale, Valgrisenche -0.9°C

Rhemes-Notre-Dame -0.8°C

Campitello di Fassa, Zoppè di Cadore -0.7°C

Forni Avoltri -0.6°C

Ayas, Bionaz, Campo Imperatore, Santa Cristina Valgardena – St. Christina in Groeden -0.5°C