La situazione meteo è di siccità diffusa in tutta Italia, anche laddove ci sono stati temporali e nubifragi, alluvioni lampo. La cessazione dello stato di siccità avviene quando falde acquifere, torrenti, fiumi e laghi hanno un livello delle acque nella norma, ma da nessuna parte d’Italia c’è questa condizione.

Il meteo d’Agosto è un periodo di vacanza per molti italiani, e si ha un immaginario comune che l’Estate sia interminabilmente lunga, che in tutto il mese ci debba essere il sole ed il caldo. Poi quando si parla di meteo autunnale in Settembre e Ottobre, vengono fuori varie teorie fonte dai ricordi, e solitamente questo sono di periodi di estremizzazione climatica. Per dire, andare al mare e fare il bagno ad Ottobre non è affatto normale.

Precisiamo che nel dopo Ferragosto l’Estate è sempre stata definita calante, ma ciò non vuol dire che siamo nel fine del clima estivo, che in realtà si realizza poi a partire da nord verso sud, ed il cui inizio oscilla di anno in anno.

Un clima estivo con temperature quotidiane, per esempio, di 30 gradi e oltre al Nord Italia è anomalo nella terza decade di Agosto e ancor più nella prima di Settembre, ma quest’anno sarà probabilmente comune. Per altro, gli oltre 30 gradi non ci dovrebbero essere nemmeno al Centro e Sud Italia, anche se in passato ci sono stati episodi di grande caldo.

Nel 1982, per esempio, la prima decade di Settembre fu rovente, con picchi di temperatura sui 37 gradi a Roma e Napoli, però in Sardegna si abbatté nel settore occidentale e soprattutto di sud ovest, un fortunale, con alluvioni, grandine enorme. Fu un’Estate molto calda, quella del 1982, ma il 2022 lo è molto più. E poi, ai giorni d’oggi, quello che pareva allora impossibile succede anche con frequenza estrema.

L’Estate meteorologica in senso tecnico volge alla fine perché il 1° Settembre saremo nell’Autunno meteorologico, che per convenzione internazionale inizia circa tre settimane prima di quello astronomico.

Abbiamo parlato di siccità, ma c’è una minore preoccupazione di tale situazione rispetto a luglio e la prima parte di Agosto, perché in tanti abbiamo visto piovere a tratti. O forse perché i 15 giorni di acqua disponibile poi non si sono materializzati. Però, nessuno aveva parlato che saremmo rimasti a secco nelle case perché prontamente sono state adottate delle precauzioni, nonostante le critiche e proteste. In quasi tutta Italia vigono ad oggi delle restrizioni idriche. Inoltre, i prati sono gialli ovunque, ad eccezione dei rilievi centro settentrionali, anche se varie aree anche di montagna sono all’asciutto da mesi.

Il refrigerio è arrivato, ma la temperatura è sopra la media in molte aree d’Italia, il peggioramento creato da interferenze varie si è avuto e si avrà, come anche tornerà il caldo ben presto, con valori decisamente sopra la media.

Ora come ora gli italiani sono preoccupati per i costi dell’energia elettrica e del gas, più che della siccità, e ciò perché se ne parla poco nei mass media. Si ha poi la speranza che con l’Autunno torni a piovere copiosamente, ma sarà così?

Le temperature dei mari sono elevate, con temperature che riscontrano nei bacini tropicali e che raramente sono rilevate nel nostro Mediterraneo, se non nel settore più meridionale e orientale. Si parlava di 30°C, ma attualmente i valori sono scesi, ma il Mar Ligure, il Mar Tirreno, lo Ionio ed il canale di Sicilia hanno valori superiori ai 27°C. E sono comunque temperature elevate e oltre la media, inoltre, il calore si è trasferito in profondità, e poi farà comunque caldo.

Anche se non è l’argomento più gettonato in Italia, serve la pioggia, e per individuare quando potrebbe iniziare a piovere con regolarità, ancora una volta abbiamo consultato le informazioni diffuse dal Centro Meteo Europeo (ECMWF) e dal NCEP. La tesi di entrambi è quella di una ripresa delle precipitazioni a cominciare dalle Alpi, le Prealpi e anche le alte pianure del Nord Italia. Rapidamente poi la pioggia si dovrebbe estendere più a sud.

Agosto si chiuderà con piogge sopra la media su alcune aree della Penisola, la Sardegna e la Sicilia, ovvero dove ci sono stati intensi temporali. Anche l’Emilia Romagna e l’estremo sud della Lombardia ha avuto piogge adeguate, come anche parte del Veneto. Ma lo ripetiamo, non sono piogge tale che estinguono la siccità. Altrove c’è un considerevole deficit pluviometrico.

Siamo in siccità e analizzare quando e quanto potrebbe piovere è fondamentale.

L’ultimo scorcio di Agosto dovrebbe vedere nuovi temporali a partire dal Nord Italia, per poi propagarsi più a sud con estrema irregolarità in distribuzione e intensità. Ma non saranno piogge tali da estinguere la siccità.

Ne avevamo già parlato, i temporali osservati hanno spesso caratteristiche tropicali, e sono accompagnati da caldo e umidità elevate, complice anche il mare caldo.

La finestra temporale per la pioggia dovrebbe realizzarsi da Settembre, specialmente dopo la prima decade del mese, che sarà abbastanza simile al fine d’Agosto. Il Centro Meteo Europeo (ECMWF) prospetta il transito di una prima acuta saccatura ad inizio della seconda decade di Settembre, ed un maggior maltempo tra la fine e la prima parte della seconda decade del prossimo mese.

Dovrebbe esserci un’invasione rilevante delle correnti oceaniche, con rotta da sud ovest verso nord est, e con curvatura ciclonica quale propagazione del ciclone che si posizionerà sulle Isole Britanniche.

Questo insieme di situazioni porterebbe piogge anche torrenziali, forti temporali, insomma, maltempo di stampo autunnale sull’Italia, ma per stoppare la siccità le piogge dovrebbero proseguire settimane e settimane, alternate a periodi di bel tempo.

Sempre il Centro Meteo Europeo (ECMWF) nella versione in previsioni stagionali è orientato a prospettare meno precipitazioni rispetto alla media in tutto l’Autunno ad eccezione delle coste e aree pre-costiere, probabilmente per l’infuriare di temporali marittimi.

Se la circolazione atmosferica dovesse mutare come descritto, parleremo anche di fenomeni meteo estremi mediterranei. Inoltre, nel periodo precedente le incursioni di aria oceanica si avranno forti avvezioni d’aria calda dall’Africa, con conseguenti brevi ondate di caldo.

Questa previsione climatica, come tutte quelle a lungo termine, sarà ovviamente da confermare, non essendo un bollettino meteo puntuale. Ci aggiorneremo con nuovi approfondimenti sui dati disponibili da parte del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e del NCEP.