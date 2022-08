Ci sono due morti in Toscana per il maltempo a Lucca e a Carrara. In entrambi i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi che hanno colpito duramente la regione.

A Marina Massa varie persone sono state colpite in un camping per alberi caduti. Si parla anche di persone bloccate sotto gli alberi abbattuti o detriti. I danni sono ingenti a numerosissime attività balneari, alcune hanno avuto danni tali che restano chiuse.

Ferite persone per detriti provenienti dai tetti.

La Toscana è stata interessata da forti temporali provenienti dal mare, numerosi sono i fulmini caduti, causando anche blackout. La pioggia torrenziale ha causato vari allagamenti.

Da più parti si parla di persone ferite dalla furia del maltempo.

La Toscana sarà molto vulnerabile nei prossimi mesi ai temporali marittimi, considerando il mare molto caldo come se fosse tropicale, ma anche il ritorno di temperature sopra la media nei prossimi giorni che non attenuerà le anomalie climatiche.