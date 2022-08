I modelli matematici continuano ad aumentare l’ondata di caldo grave e prolungata intensità per la California e ampie aree delle Montagne Rocciose centrali per l’inizio di settembre. Il modello matematico europeo indica un altezza del geopotenziale a 500 hPa sino a 600 dam. Una tale compressione dell’aria potrebbe portare a un caldo record per settembre. Intendendo per caldo record un valore storico di temperatura per questo mese, e forse anche picchi inconsueti a livello annuale.

Tutta l’area tra California e Montagne Rocciose centro meridionali vivono una lunga siccità, e ondate di calore che questa estate hanno raggiunto valori da record.