La linea di tendenza che illustrerò è stata annunciata da tempo, e dimostra l’affidabilità delle previsioni meteo climatiche a lungo termine. Avremo ancora molto caldo con temperature superiori alla media per almeno una decina di giorni, con centro del calore estremo al Centro Nord Italia.

Nel frattempo, continua ad aumentare la temperatura dei mari, ormai divenuti sede di valori analoghi a quelli dei Tropici. Un riscaldamento che potrebbe avere delle conseguenze sul clima di gran parte dell’Autunno, se non anche dell’inizio dell’Inverno.

Come discusso nel bollettino del breve e medio termine, avremo dei temporali, principalmente, così parrebbe, al Nord Italia, in estensione a molte regioni, ma essenzialmente nelle zone interne. E in merito a ciò, non ci sarà alcun sollievo alla siccità, perché pioverà relativamente poco e concentrato in territori ristretti, proseguendo l’acuto deficit pluviometrico che ci ha portati alla condizione di siccità in gran parte del nostro Paese.

Ma tuttavia, non ridurrei al nulla i benefici delle piogge, perché un minimo di sollievo all’ambiente naturale lo avremo, soprattutto dove si concentreranno piogge di una moderata intensità. Pioverà soprattutto nelle aree alpine, prealpine e le alte pianure delle regioni del Nord Italia, però alcuni temporali sconfineranno anche nella bassa Val Padana.

Un fenomeno non trascurabile sarà la possibilità di manifestazioni meteo estreme, quali tempeste elettriche, grandine anche con grossi chicchi, e raffiche di vento fortissime nelle aree temporalesche. Tutti fenomeni già visti, ultimamente, e che si ripetono ogni stagione estiva, aumentando di intensità. Ma non sono inediti fenomeni anche ben peggiori.

Un eventuale cambiamento della circolazione atmosferica, ma al momento da definire, si potrebbe verificare verso il Ferragosto, quando le correnti oceaniche potrebbero sfondare più a sud, limitando l’azione del poderoso anticiclone nordafricano, che è il responsabile dell’eccessiva calura di questa Estate.

Ci sono segnali, però di una svolta, e ve li anticipiamo sempre invitandovi a tener conto che sono previsioni meteo climatiche da confermare. Un cambiamento importante comincerà ad avviarsi a fine Agosto, acutizzandosi ai primi di Settembre con fenomeni di forte intensità.