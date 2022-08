Anche se non assisteremo ad un vera e propria svolta stagionale, il sole e il caldo di questi giorni dovranno battere in ritarata sotto la minaccia di una fase meteorologica decisamente più agitata e capricciosa.

Al momento infatti, l’Italia occupa una posizione non ben definita. Non c’è ad esempio una robusta figura di alta pressione in grado di garantire la totale incolumità. Ed ecco che dalle aree del vicino Atlantico iniziano ad affluire sul nostro Paese masse d’aria umida e soprattutto instabile a carico principalmente delle regioni centrali e settentrionali. Le prospettive su fronte meteo per questo weekend dunque non sono certo delle migliori soprattutto per chi ancora ha la fortuna di essere in vacanza.

Già nel primo step del fine settimana, sabato, il tempo farà sempre più i capricci con il passare delle ore. Rovesci e temporali colpiranno inizialmente le regioni alpine e prealpine per poi estendersi nel pomeriggio/sera anche a molte aree della Val Padana. Come spesso avviene in assenza di un vero e ben organizzato fronte perturbato, le piogge, i rovesci e i temporali avranno però una distribuzione molto irregolare ed imprevedibile. Attenzione inoltre alla grandine! Quella non mancherà sicuramente.

Sarà comunque un Sabato un po’ instabile anche per le regioni del Centro dove rovesci e temporali andranno a colpire soprattutto il comparto appenninico con qualche sconfinamento sulle aree pianeggianti e costiere del medio Adriatico.

Meglio andranno invece le cose al Sud dove un residuo e timido respiro anticiclonico sarà minato solo da qualche piovasco a ridosso dei monti specie tra Campania, Basilicata e Calabria.

La fase di tempo instabile traslerà poi verso levante in quel di Domenica quando l’atmosfera più agitata la troveremo sulle regioni di Nordest, sulla dorsale appenninica e lungo i litorali del versante adriatico fino ai rilievi del Sud. Su queste zone sarà ancora elevato il rischio di rovesci, temporali e locali grandinate.

In questo contesto a tratti anche perturbato per le località sotto i temporali, registreremo inoltre un fisiologico calo delle temperature massime che si porteranno più o meno all’interno della media climatologica del periodo.

Dando poi un rapido sguardo all’inizio della prossima settimana, ecco che i nostri ultimi aggiornamenti ci propongono un contesto di rapido miglioramento su tutto il Paese con pressione e temperature in generale ripresa. Aria molto calda si dirigerà verso la Sardegna e la Sicilia, per poi dilagare su quasi tutta Italia, con intensità minore al Nord.